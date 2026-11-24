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Le Bayern Munich a subi un coup dur après la déchirure d’un ligament de la cheville gauche de Harry Kane face à Cologne. Privé du Ballon d’Or 2026 pour plusieurs mois, le club allemand étudie déjà plusieurs pistes pour janvier, dont un jeune attaquant estimé à 60 millions d’euros.

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La blessure de Kane, un coup dur pour le Bayern

Le Bayern a subi un sérieux revers après la grave blessure à la cheville gauche de Kane , survenue vendredi soir lors du match nul 1-1 contre Cologne en Bundesliga. L’attaquant anglais de 33 ans a dû sortir à la 20e minute après un duel avec Joel Schmied, suscitant immédiatement l’inquiétude du staff technique.

Les examens médicaux ont ensuite confirmé les pires craintes du club : le Ballon d’Or 2026 souffre d’une déchirure du ligament de la syndesmose de la cheville gauche. Son absence prolongée prive l’entraîneur Vincent Kompany de sa principale arme offensive à un moment crucial de la saison.

Le Bayern s’intéresse à Tresoldi, estimé à 60 millions d’euros

Face à un calendrier chargé et à ses ambitions européennes, la direction du Bayern n’a pas tardé à explorer le marché des transferts hivernal. Selon Bild et La Gazzetta dello Sport, le club évalue plusieurs candidats avant l’ouverture du mercato de janvier.

L’attaquant du Club Bruges Nicolo Tresoldi figure parmi les principales cibles du Bayern. L’international allemand des moins de 21 ans, âgé de 22 ans et également au cœur d’une bataille avec l’Italie pour sa sélection nationale, s’est imposé comme l’un des jeunes attaquants les plus convoités d’Europe.

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Ses performances en Belgique ont déjà suscité l’intérêt de l’AC Milan. Le Bayern devra donc faire face à une forte concurrence pour obtenir sa signature. Le Club Bruges aurait fixé son prix à 60 millions d’euros pour un transfert en cours de saison.

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Une révélation de Francfort et des attaquants de Premier League suivis

Les recruteurs du Bayern ne se limitent pas à la Belgique. Bild cite également l’attaquant de l’Eintracht Francfort Younes Ebnoutalib parmi les candidats sérieux. Le joueur de 23 ans est l’une des révélations de la saison, avec huit buts en 12 apparitions. Au sein du club, il est comparé à un jeune Robert Lewandowski et suscite l’admiration de Jurgen Klopp.

Selon des informations venues d’Italie, le Bayern suit aussi Ricardo Pepi, ancien attaquant d’Augsbourg aujourd’hui au PSV Eindhoven, ainsi qu’Igor Thiago, de Brentford. Tous deux ont déjà fait leurs preuves devant le but, tandis que Kompany évalue ses options tactiques.

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Deux joueurs de Monaco et un ancien attaquant complètent la liste

D’autres pistes sont suivies en Ligue 1, où les dirigeants du Bayern envisagent toujours les deux joueurs de Monaco Paris Brunner et Folarin Balogun. Ancien espoir du Borussia Dortmund, Brunner présente un fort potentiel à long terme, tandis que Balogun reste étroitement surveillé par la direction du club.

Sky Sport Germany a également évoqué le possible retour d’un visage familier à l’Allianz Arena, en citant Eric Maxim Choupo-Moting comme une option potentielle à quelques mois de l’expiration de son contrat. Aucune décision officielle n’a encore été prise concernant un recrutement en janvier, mais le Bayern prépare activement sa prochaine décision pour maintenir sa saison sur les rails.