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Le Bayern Munich a vécu une soirée cauchemardesque face au FC Cologne, candidat à la relégation. À domicile, l’équipe de Vincent Kompany a dû se contenter d’un match nul 1-1. Harry Kane et Michael Olise sont en outre sortis blessés dès la première période. Le Borussia Dortmund peut prendre la tête de la Bundesliga ce week-end.

Le Bayern a bien débuté à l’Allianz Arena, où Kane a rapidement cru pouvoir marquer. Sa tête a toutefois heurté le poteau opposé et l’Anglais était, de surcroît, légèrement hors-jeu.

Mais c’est Cologne, et non le Bayern, qui a pris l’avantage au terme d’une contre-attaque aussi rapide que superbe. Lancé par une talonnade de Saïd El Mala, Mikey Moore a contourné le gardien Jonas Urbig avant de marquer : 0-1.

Un nouveau coup dur a rapidement frappé le Bayern. Kane s’est apparemment blessé à la cheville lors d’un duel malheureux dans la surface et a dû céder sa place à Tom Bischof.

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Après plusieurs attaques infructueuses, l’égalisation est tout de même arrivée peu après. Bischof a trouvé Nathaniel Brown dans l’espace, et la frappe de ce dernier dans le coin opposé a laissé le gardien Marvin Schwäbe sans réaction : 1-1.

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Mais les mauvaises nouvelles se sont vite enchaînées pour le Bayern. Olise est resté au sol après un tacle et Kompany l’a laissé sur le banc à la pause. Selon Sky , le Français a quitté le stade avec des béquilles.

Hormis une occasion pour Lennart Karl, qui a tiré à côté depuis une position favorable, le Bayern n’a presque rien créé pendant longtemps. En fin de match, il s’est toutefois montré dangereux par Aleksandar Pavlovic, dont la frappe est passée juste à côté, puis par le remplaçant Jamal Musiala, qui s’est heurté à Schwäbe.

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La plus grosse occasion de cette fin de match a pourtant été pour Cologne. Après une erreur de Pavlovic au milieu de terrain, El Mala, la star laissée totalement seule, a inexplicablement tiré à côté.

Lors de son remplacement, peu après, il était visiblement frustré contre lui-même. Cologne a néanmoins arraché un très beau point : 1-1. Le club occupe désormais la quatorzième place de Bundesliga.