Les champions d'Allemagne n'ont pu décoller alors qu'une bombe datant de la seconde guerre mondiale était désamorcée près de l'aéroport.

Au-delà du score - victoire record de 12 buts à 0 - les joueurs du Bayern Munich risquent de se souvenir quelques temps de leur déplacement à Brême pour y disputer le premier tour de la Coupe d'Allemagne. Un match lors duquel Eric-Maxim Choupo-Moting a notamment inscrit un quadruplé accompagné d'un triplé de passes décisives.

Le club bavarois a en plus été retardé dans son retour à la maison après cette très large et historique victoire contre le Bremer SV, après qu'une bombe non déclenchée datant de la Seconde Guerre mondiale n'ai immobilisé le trafuc aérien de l'aéroport de Brême.

Les champions d'Allemagne devaient rentrer en Bavière par avion après leur victoire 12-0 sur les petits poucets de Brême mercredi soir. Mais la découverte d'une arme vieille de plus de sept décennies les a pour l'heure bloqués à l'autre bout du pays.

L'engin explosif de 500 kg - que l'on pense être un engin américain largué lors des bombardements sur la ville pendant la Seconde Guerre mondiale - a été découvert mercredi lors de travaux d'exploration dans la zone de Habenhausen.

Des tentatives de désamorçage sont en cours depuis jeudi matin, mais pendant ce temps, les joueurs du Bayern, menés par l'entraîneur Julian Nagelsmann, ont dû attendre à leur hôtel que la sécurité soit assurée pour pouvoir décoller.

Le club bavarois devrait recevoir le feu vert pour rentrer chez lui plus tard dans la journée de jeudi, une fois les opérations terminées, afin de préparer son match à domicile contre le Hertha Berlin, prévu ce week-end pour le compte de la 3e journée de Bundesliga.

Ce n'est pas la première fois que le club voit ses plans de voyage perturbés avant les matchs, après avoir été retardé dans ses tentatives de s'envoler vers le Qatar plus tôt en 2020 pour la Coupe du monde des clubs.

À cette occasion, en février, l'équipe a dû passer la nuit sur le tarmac de l'aéroport de Berlin après que les vols de nuit aient été interdits au moment de leur départ, ce qui les a obligés à attendre jusqu'à sept heures du matin avant d'être autorisés à décoller.