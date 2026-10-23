Dans une démarche qui confirme le rétablissement financier du FC Barcelone et le retour de la confiance des marchés internationaux dans son projet à long terme, le club a annoncé l'achèvement de l'émission de la deuxième et dernière tranche des obligations médiatiques, d'un montant de 105 millions d'euros, ce vendredi, clôturant ainsi avec succès un dossier de financement colossal d'une valeur totale de 210 millions d'euros.

Cette réussite financière rapide vient parachever l'opération lancée par le club en juillet dernier, après avoir obtenu le feu vert de l'assemblée générale des membres et des délégués le 19 septembre dernier.

Un engouement massif en moins d'une journée

Le club catalan a révélé, dans son communiqué officiel, que la souscription privée a été intégralement couverte par des investisseurs internationaux en un temps record n'ayant pas dépassé 24 heures, ce qui reflète l'ampleur de la forte demande et la grande confiance placée dans l'économie du club.

La marge bénéficiaire de cette émission s'est élevée à 202 points de base, soit la même marge que celle obtenue lors de l'émission de juillet dernier, dont la moitié avait été proposée à un taux d'intérêt de 5,14 % dans un contexte de demande supérieure aux attentes.

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Le communiqué du club catalan a souligné que la solidité des offres reçues durant le processus de commercialisation lui a permis d'avancer la date de conclusion de l'opération par rapport au calendrier prévu.

Pourquoi le Barça a-t-il eu recours à cette démarche ?

Le Barça a expliqué que le recours à ce financement supplémentaire constituait une mesure stratégique visant à combler l'écart temporel entre le début du remboursement des coûts financiers colossaux liés au projet « Espai Barça » et l'exploitation à pleine capacité du stade « Spotify Camp Nou », avec l'impact direct qui en découle sur les flux de trésorerie.

Cette nouvelle émission vient compléter la structure obligataire existante émise par le club en 2021 et 2024.

Une garantie en or : les revenus de la diffusion télévisée

La force de ces obligations, connues sous le nom d'« obligations médiatiques » et arrivant à échéance en octobre 2036, réside dans le fait qu'elles accordent à leurs détenteurs une priorité de remboursement sur les revenus de la diffusion télévisée du club, ce qui en fait une garantie essentielle et directe sur le compte où sont déposés ces revenus, renforçant ainsi leur attractivité pour les investisseurs.

La direction du club a exprimé sa grande satisfaction quant à la rapidité de la conclusion de l'opération et au maintien de sa rentabilité, estimant que cela constitue une preuve irréfutable du soutien du marché au FC Barcelone et de la confiance des investisseurs dans sa capacité à générer des revenus et à développer son projet futur.

Un coup d'accélérateur pour le projet Espai Barça

Sur un plan connexe, le club a confirmé qu'après cette émission, il avait conservé sa notation de crédit au niveau BBB avec une perspective stable, attribuée par l'agence internationale « Morningstar DBRS ».

Cette notation constitue la pierre angulaire qui a permis à la banque « Goldman Sachs » de piloter l'opération d'extension du financement relatif au projet Espai Barça, d'un montant de 300 millions d'euros, également approuvée lors de la dernière assemblée générale, le Barça assurant ainsi son avenir financier et sportif jusqu'en 2036.



