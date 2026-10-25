Le Paris Saint-Germain est entré dans la course au recrutement de JJ Gabriel, le talent de Manchester United, en entamant des discussions avec les représentants du joueur qui a récemment fêté ses seize ans, au moment où le Real Madrid intensifie lui aussi ses démarches pour obtenir ses services, ce qui complique davantage la mission du Barça pour conclure l'affaire.

Selon le journal catalan « Sport », le Paris Saint-Germain et le Real Madrid progressent dans leurs contacts avec l'entourage du joueur.

Le club parisien cherche à profiter de l'incertitude entourant l'avenir de Gabriel à Old Trafford, en présentant un projet sportif et une offre économique attrayants, tandis que le Real Madrid travaille de son côté à renforcer sa position dans la course.

À lire aussi

Une star du Barça : celui qui ne voit pas la qualité de Mbappé est aveugle

Piqué prédit le résultat du Clasico et rappelle à Mourinho sa défaite écrasante

Le Barça possède un atout important dans cette compétition : les préférences sportives du joueur. En effet, Gabriel ressent une attirance particulière pour le club catalan et sa philosophie de jeu, à laquelle s'ajoute son intérêt pour un projet qui offre aux jeunes talents des opportunités de progresser. Pour autant, cette préférence ne signifie pas que son transfert vers les Blaugranas soit déjà acquis.

Les aspects financiers demeurent un facteur déterminant dans la conclusion de l'affaire. Car si le Barça apprécie l'immense potentiel que possède le jeune attaquant, le club ne souhaite pas se lancer dans une surenchère financière, ni verser des sommes exagérées pour un joueur qui n'a pas encore disputé le moindre match officiel avec l'équipe première de Manchester United. Le Barça insiste pour que tout accord soit conforme à ses critères économiques et sportifs.

En revanche, Manchester United conserve toujours les droits du joueur et n'a pas renoncé à ses tentatives de régulariser sa situation.

« Sport » a ajouté que le Barça fait face à une concurrence croissante du Paris Saint-Germain et du Real Madrid, qui pourraient faire grimper la valeur financière de l'affaire, au moment où le club catalan mise sur l'attrait de son projet sportif.



