Jules Koundé, la star du Barça, a de grandes chances d'être apte pour affronter le Deportivo Alavés, samedi prochain, lors de la 11e journée de la Liga.

Le quotidien Sport a rapporté que les signaux semblent positifs concernant Koundé, qui a manqué le Clasico en raison d'une entorse à la cheville gauche.

Koundé était tout proche de pouvoir disputer le Clasico, mais le staff technique du Barça a décidé de ne pas prendre de risque en l'alignant.

C'est pourquoi les chances de Koundé de participer à la rencontre face au Deportivo Alavés semblent plus grandes que celles des autres, à condition que sa récupération continue d'évoluer positivement.

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Le défenseur français a publié un message appelant à la solidarité sur son compte Instagram, dans lequel il a écrit : « Semaine difficile. Il est temps de rester unis, supporters du Barça, plus que jamais. »

Il a poursuivi : « Il ne fait aucun doute que nous sortirons plus forts de cette étape. »

La situation de Marc Casadó semble la plus préoccupante : le joueur a dû quitter le Clasico durant la première mi-temps en raison de sa blessure, Alejandro Baldé le remplaçant à la 29e minute.

Le club a publié un communiqué confirmant la blessure du joueur, précisant qu'il serait absent pour une durée de 7 semaines.

L'accumulation des blessures a réduit les options à la disposition de Flick, qui n'a pas exclu de faire appel aux joueurs de l'équipe réserve.

L'entraîneur a déclaré : « Nous n'avons pas beaucoup d'options en défense, nous devons donc gérer la situation. Et nous serons peut-être contraints de faire monter certains joueurs de l'académie du club. »



