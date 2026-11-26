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Le FC Barcelone a décidé de ne pas faire appel de la suspension de deux matchs infligée par le comité de discipline à son joueur Fermín López, à la suite de son expulsion face à Villarreal.

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Cette décision intervient malgré les déclarations de Joan Laporta, président du Barça, selon lesquelles le club catalan allait agir pour défendre les intérêts de Fermín López et tenter d'obtenir la sanction la plus légère possible.

Selon le journal Sport, les services juridiques du Barça auraient pu porter l'affaire devant le comité d'appel, mais ils ne franchiront pas ce pas.

Le club catalan accepte donc la décision, et Fermín López ne pourra jouer ni contre le Deportivo La Corogne ni contre l'Atlético de Madrid.

Barcelone avait présenté un mémoire en défense, dans lequel il demandait l'annulation du carton rouge ou, au maximum, une réduction de la sanction à un seul match de suspension.

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Mais l'instance chargée des sanctions au sein de la Fédération espagnole a rejeté ces demandes.

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L'absence du joueur représente un coup très dur pour l'entraîneur Hansi Flick, avant deux rencontres au cours desquelles Barcelone tentera de conserver la tête de la Liga.

Fermín López s'est imposé cette saison comme le troisième joueur le plus dangereux du Barça sur le plan offensif, avec 9 buts et 7 passes décisives en 17 matchs.

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Dans ce domaine, seuls Raphinha, auteur de 19 buts et 3 passes décisives, et Lamine Yamal, qui compte 13 buts et 13 passes décisives, font mieux que lui.

Sans Fermín López, l'équipe catalane sera privée d'un élément essentiel du pressing haut sur lequel repose le style de jeu de Flick.