Le Barça pourrait bien se retrouver face à une décision difficile concernant l'un de ses plus brillants jeunes talents, dans un contexte d'intérêt croissant des grands clubs européens pour le recruter et face à la persistance des pressions financières qui poussent le club catalan à étudier les offres alléchantes.

Selon le site anglais « CaughtOffside », le Paris Saint-Germain s'apprête à présenter une « offre sérieuse » d'un montant de 80 millions d'euros pour recruter Fermin Lopez, le milieu de terrain du Barça, tandis que Chelsea envisage de son côté de soumettre une offre financière colossale pour l'enrôler.

Même si le Barça ne souhaite pas se séparer de l'international espagnol, sa situation financière pourrait le conduire à revoir sa position en cas d'offre convenable, d'autant que la vente de l'un de ses joueurs phares pourrait lui procurer des ressources financières l'aidant à faire face à ses crises persistantes.

Chelsea a déjà tenté de recruter Fermin

L'intérêt de Chelsea pour Fermin Lopez n'est pas nouveau, le club anglais ayant déjà présenté une importante offre financière pour le recruter lors de l'été 2025, avant que le joueur ne refuse l'idée de quitter le Barça.

Selon le rapport, Chelsea avait fait savoir à l'époque qu'il était prêt à revenir à la charge pour le joueur si sa situation venait à changer, ce qui pourrait offrir au club londonien une nouvelle occasion d'entrer dans la course au transfert.

Mais le Paris Saint-Germain semble plus clair dans ses démarches actuelles, étant prêt à présenter une offre pouvant atteindre 80 millions d'euros, selon les informations rapportées par le site d'une source bien informée du marché des agents de joueurs.

Une forte concurrence au sein du Barça

La situation de Fermin au sein du club catalan pourrait constituer un facteur déterminant dans la définition de son avenir, puisqu'il fait face à une forte concurrence pour figurer régulièrement dans le onze de l'entraîneur Hansi Flick.

Alors que le Barça tient à ses services, la position du joueur lui-même quant à un départ demeure floue, d'autant qu'il avait déjà refusé l'offre de Chelsea et tenait à poursuivre son aventure avec le club qui a vu éclore son talent.

Le rapport indique également qu'Arsenal et Manchester United se sont renseignés sur la situation du joueur au cours des derniers mois, mais Chelsea et le Paris Saint-Germain semblent les plus sérieux à l'heure actuelle.