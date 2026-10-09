Le Barça mise sur son joyau marocain : un talent exceptionnel poursuivi par la malédiction des blessures

Le Barça garde l'espoir de voir se développer son jeune attaquant Ismaël Ziani Lopez, âgé de 16 ans, un joueur au talent exceptionnel que les blessures à répétition ont privé de régularité et dont elles ont freiné la progression au cours des dernières saisons. Son plus grand défi est désormais de retrouver sa forme physique et de prouver ses qualités sur le terrain.

Selon le journal espagnol Sport, Ziani, né à Granollers d'un père marocain et d'une mère catalane, est considéré comme l'un des talents les plus prometteurs au poste d'avant-centre. Il représente par ailleurs les sélections de jeunes du Maroc, avec l'espoir qu'il retrouve son niveau et devienne un élément influent de l'attaque des jeunes du Barça.

Le joueur a souffert d'une série de blessures au genou et au péroné, qui l'ont contraint à ne disputer que 39 matches depuis son arrivée dans l'équipe Infantil B lors de la saison 2022-2023, sans parvenir à boucler une saison exempte de problèmes physiques. Malgré ces rechutes, le club n'a pas perdu confiance en son potentiel et travaille à le préparer progressivement afin d'éviter que les blessures ne se reproduisent.

Ziani a entamé cette saison avec l'équipe Juvenil B de belle manière, en inscrivant le but de la victoire lors de la première journée. Il a également été convoqué par la sélection marocaine des moins de 17 ans, une étape qui renforce ses espoirs de se disputer une place dans la liste de l'équipe participant à la Coupe du monde de cette catégorie, prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre.

Le plan actuel consiste à lui accorder progressivement du temps de jeu avec l'équipe Juvenil A, afin de l'aider à retrouver le rythme des matches et à atteindre la meilleure condition possible, d'autant que les staffs techniques du Barça et de la sélection marocaine sont conscients de la nécessité de gérer avec prudence son long passé de blessures.

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Le jeune attaquant se distingue par sa grande taille, sa puissance physique, son intelligence dans les déplacements et sa capacité à conclure les actions, autant de qualités qui font de lui un projet d'attaquant prometteur au sein du club catalan.

À l'approche de ses dix-sept ans, le 1er novembre, le Barça espère que la prochaine étape lui apportera la stabilité physique qui lui a fait défaut, afin qu'il puisse transformer son immense talent en réalité sur le terrain.