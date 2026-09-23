Il semble que l'entraîneur Hansi Flick ait trouvé la solution tactique idéale pour panser les plaies de la défense du Barça, dans un contexte marqué par l'absence d'Andreas Christensen pour plus d'un mois et demi, après sa blessure lors du match de l'équipe face à Séville.

Selon le journal espagnol Sport, le jeune défenseur ghanéen Hafiz Gariba (19 ans) s'impose aujourd'hui comme un candidat hors du commun pour renforcer l'équipe première, et ce après ses performances exceptionnelles avec l'équipe réserve du Barça, ainsi que ses trois clean sheets lors des trois premiers matchs de championnat.

Comment le Barça a-t-il arraché la pépite des griffes du Real Madrid ?

L'histoire de l'arrivée de Gariba renferme un scénario dramatique : il a débuté son parcours dans les quartiers pauvres d'Accra avant d'être découvert par la fondation Marcet. En raison d'obstacles bureaucratiques qui ont empêché son intégration chez les grands dès son arrivée en Espagne, il a évolué au club de Codolar, en quatrième division catalane.

Malgré le modeste niveau de la compétition, ses prestations extraordinaires ont fait grand bruit auprès des recruteurs des deux géants. De façon surprenante, le Real Madrid et le Barça ont dépêché leurs recruteurs pour observer Gariba sur le terrain, et ont soumis des offres officielles pour le recruter au même moment, selon le journal Sport.

La direction du Barça a remporté la bataille avec intelligence grâce à une démarche rapide du responsable de l'académie Toni Hernández, qui a convaincu le joueur d'adhérer au projet catalan pour rejoindre officiellement La Masia, faisant ainsi perdre son pari à la direction du Real Madrid.

La tactique idéale pour le style de Flick

Sport a souligné que Gariba a rapidement surmonté la malchance qui l'a poursuivi en début d'été, après avoir été touché par un virus soudain qui l'a privé du stage en Angleterre. Le défenseur ghanéen a retrouvé sa condition physique avec précision pour devenir un pilier intouchable dans l'effectif de la réserve.

Ces performances ont attiré l'attention de Hansi Flick, qui connaît bien les caractéristiques du joueur : le style de l'entraîneur allemand repose sur une défense avancée et nécessite des défenseurs dotés d'une grande vitesse pour effectuer les replis et couvrir les espaces dans le dos, ce qui constitue justement la qualité la plus marquante de Gariba.

Avec la densité du calendrier et les blessures actuelles, la cote de Gariba grimpe pour devenir la carte maîtresse de l'équipe première, permettant au Barça de rendre la pareille à son public avec un transfert dont le temps a prouvé qu'il fut un coup de maître aux dépens de l'éternel rival.

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