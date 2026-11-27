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Les blessures font partie intégrante du sport. Au fil d'une saison, il est courant que certains athlètes soient contraints de s'éloigner des terrains pendant un certain temps pour se remettre de douleurs, de déchirures musculaires ou de blessures plus graves.

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Mais le FC Barcelone s'inquiète, car ses principales équipes subissent davantage de blessures que prévu, qu'il s'agisse de l'équipe première masculine, de l'équipe féminine, du Barça Atlètic ou de la section basket.

Selon le quotidien Sport, le Barça redoute une aggravation de cette vague de blessures, qui ne cesse de s'étendre.

Le calendrier surchargé, qui combine les matchs des sélections nationales, les compétitions européennes et la hausse du nombre de rencontres dans les différents championnats, commence à peser sur le club catalan.

Malgré les efforts de la direction pour renforcer et améliorer ses dispositifs de prévention des blessures, notamment en recrutant davantage de kinésithérapeutes et d'accompagnateurs chargés de la rééducation, ces mesures ne suffisent plus.

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En juillet 2026, l'entraîneur Hansi Flick a décidé de renforcer la préparation physique de l'équipe première, avec l'arrivée de Jan Kugel dans son staff. L'objectif principal de cette démarche était d'éviter les blessures subies par les joueurs en fin de saison, mais aussi de remédier à la baisse de régime observée en octobre et en novembre.

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Les blessures musculaires continuent pourtant de s'enchaîner, entre les déplacements avec les sélections nationales, les longues trêves internationales, les matchs tous les trois ou quatre jours et un niveau de compétition extrêmement élevé, qui ne laisse aucune place à la moindre défaite.

L'inquiétude ne cesse de grandir au sein de la direction barcelonaise, qui suit de près la liste des absents dans les principales sections du club.

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Les autres équipes connaissent le même problème : l'équipe féminine traverse exactement les mêmes difficultés que l'équipe masculine.

Le Barça Atlètic, lui, pâtit des terrains sur lesquels il dispute ses matchs en deuxième division espagnole, des longs déplacements en Youth League et de la multiplication des tournois internationaux chez les jeunes.

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Quant à l'équipe de basket, qui joue tous les deux ou trois jours avec des déplacements entre les rencontres, ses joueurs ne cessent de se blesser.

La liste des blessés du Barça

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L'équipe de Flick a dû composer avec plusieurs absences en raison d'un calendrier éreintant. Les périodes les plus préoccupantes ont été les trêves internationales et, surtout, l'enchaînement de matchs aussi exigeants tous les trois jours, sans pouvoir accorder suffisamment de repos aux joueurs.

La série de rencontres face au Real Betis, au Paris Saint-Germain et au Real Madrid en a été une illustration parfaite : Eric García, Jules Koundé, Xavi Espart et Dani Olmo se sont blessés, tandis que Gerard Martín a ressenti quelques douleurs.

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- Rodri : blessure au biceps fémoral, qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 23 jours.

- Xavi Espart : blessure à la cheville, qui lui a coûté 32 jours d'absence, avec trois semaines supplémentaires d'indisponibilité prévues.

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- Andreas Christensen : douleurs au soléaire, qui l'ont éloigné des terrains pendant 7 jours.

- Alejandro Balde : légère entorse de grade 1 à la cheville droite, avec un retour attendu d'ici une semaine.

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- Roony Bardghji : rupture du ligament croisé antérieur, 108 jours d'absence, avec un retour prévu en mars prochain.

- Lamine Yamal : douleurs à la cheville, qui l'ont éloigné des terrains pendant 3 jours, avec un retour attendu pour le match contre le Deportivo La Corogne.

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- Hamza Abdelkarim : fatigue musculaire qui l'éloigne des terrains depuis la semaine dernière, sans que la durée prévue de son absence ait encore été déterminée.

Le Barça féminin

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L'équipe de Pere Romeu a elle aussi traversé une période compliquée en raison des blessures, en particulier au cours des deux derniers mois. Les pépins musculaires à répétition ont touché plusieurs joueuses majeures.

L'effectif féminin souffre de ce problème depuis plusieurs années et, bien que le club ait tenté d'y trouver des solutions, il reste extrêmement difficile à gérer.

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- Laia Aleixandri : rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, qui l'a éloignée des terrains pendant plus de 294 jours. Elle se trouve désormais dans la dernière phase de son programme de rééducation.

- Vicky López : lésion des fibres musculaires du droit antérieur droit, suivie d'une rechute. Le club a fixé une nouvelle période de récupération de 6 à 8 semaines.

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- Kika Nazareth : lésion des fibres musculaires du droit antérieur de la jambe droite, qui l'a éloignée des terrains pendant 4 à 5 semaines.

- Kerolin Nicoli : lésion des fibres musculaires du soléaire de la jambe droite, avec une absence d'environ 28 jours.

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- Irene Paredes : lésion des fibres musculaires du biceps fémoral de la jambe gauche, qui l'a éloignée des terrains pendant 21 jours. Elle a reçu le feu vert médical le 12 novembre, mais a manqué les 3 derniers matchs.

- Charlotta Ohlander : elle n'a disputé aucun match cette saison en raison de blessures à répétition, sans que la nature exacte de sa blessure ait été révélée.

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Barça Atlètic

L'équipe réserve du Barça vit la pire situation de toutes les équipes du club. Giuliano Belletti doit composer avec l'absence de plus de 10 joueurs blessés, ce qui a limité ses choix au moment de convoquer ses joueurs et l'a contraint à faire appel à des éléments des équipes de jeunes.

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La crise s'est aggravée après le match contre Girona B, qui s'est soldé par plusieurs blessés, avant que la blessure de Mirza Katovic lors du derby face à l'Espanyol B n'aggrave encore la situation.

- Eder Aller : lésion du labrum et du cartilage articulaire de la hanche droite, qui a nécessité une opération chirurgicale, avec une absence prévue d'environ 4 mois.

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- Juan Hernández : rupture du ligament croisé antérieur, une blessure de longue durée, avec un retour attendu fin décembre 2026.

- Patricio Pacifico : rupture du ligament croisé antérieur, avec un retour attendu en janvier 2027.

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- Sama Nomoko : rupture du ligament croisé antérieur, avec un retour attendu fin décembre 2026.

- Shane Kluivert : blessure musculaire aux ischio-jambiers, qui le tiendra éloigné des terrains pendant environ deux mois.

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- Juwensley Onstein : blessure musculaire aux ischio-jambiers, avec une absence de 5 à 7 semaines.

- Hafiz Gariba : blessure aux ischio-jambiers de la jambe gauche, avec une absence de 5 à 7 semaines.

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- Dani Avila : blessure musculaire aux ischio-jambiers, sans date de retour confirmée.

- Ibrahim Diarra : blessure musculaire aux ischio-jambiers, sans date de retour confirmée.

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- Josué Caicedo : lésion du semi-membraneux des ischio-jambiers gauches, qui le tiendra éloigné des terrains pendant 4 semaines.

- Pedro Villar : blessure musculaire au biceps fémoral de la jambe gauche, qui le tiendra éloigné des terrains pendant environ deux mois.

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- Mirza Katovic : fracture du péroné de la jambe gauche, avec une atteinte du ligament reliant les deux os de la jambe, et une absence prévue d'environ 4 mois.

Le Barça basket

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La section basket traverse elle aussi une importante crise de blessures. Les absences se sont particulièrement accumulées ces dernières semaines, obligeant Aleksandar Sekulic à modifier ses cinq de départ et à improviser avec les joueurs encore en bonne condition physique.

La blessure de Josh Nebo a encore aggravé les difficultés de l'équipe au poste de pivot, un secteur déjà nettement fragile depuis le début de la saison.

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- Kevin Punter : entorse du ligament reliant les os de la cheville gauche, avec une absence prévue de 6 semaines.

- Killian Hayes : douleurs physiques après son arrivée dans l'équipe, sans diagnostic précis ni durée d'absence déterminée. Il n'a toujours pas disputé son premier match avec l'équipe.

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- Josh Nebo : rupture partielle du tendon rotulien du genou droit, avec une absence de trois à quatre mois.

- Toussaint Ifobumwan : déchirure musculaire de l'oblique de la paroi abdominale, qui le tiendra éloigné des terrains pendant environ 3 semaines.

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- Omoja Gibson : élongation musculaire au niveau de la paroi abdominale gauche, avec une absence d'environ 21 jours.

- Yoan Makoundou : blessure au genou gauche, sans date de retour fixée. Il a reçu le 24 novembre le feu vert médical pour être de nouveau disponible.

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Les regards tournés vers 2027

La direction du Barça et les staffs médicaux de chaque section du club continuent de chercher la bonne solution pour inverser cette situation, qui commence à se transformer en véritable crise.

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Une situation qui s'inscrit dans le contexte des exigences physiques imposées aux sportifs professionnels du club et des grandes ambitions du Barça, qui a besoin de ses meilleurs joueurs au sommet de leur forme physique à l'approche de la phase décisive de la saison.