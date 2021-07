Le Barça et Neymar enterrent la hache de guerre

Enlisés dans des procédures judiciaires depuis trois ans, le Barça et Neymar ont signé un accord à l'amiable pour y mettre fin.

Les compteurs sont remis à zéro. Après des mois de batailles judiciaires, le FC Barcelone et Neymar ont réussi à trouver un accord à l'amiable pour mettre fin à toutes les actions judiciaires engagées depuis quatre ans que ce soit par le club catalan ou par le clan du joueur brésilien.

Ce n'est pas une suprise puisque Mundo Deportivo annonçait en mai que les deux parties étaient en discussions pour régler leurs contentieux et avaient ainsi demandé la suspension du procès afin de pouvoir régler ces affaires à l'amiable.

"Le FC Barcelone informe qu'il a trouvé un accord extra-judiciaire et amiable concernant les différents litiges en cours avec le joueur Neymar da Silva Santos Júnior. Le club et le joueur ont signé un accord transactionnel afin de mettre fin aux actions de justice en cours des deux côtés : trois plaintes au prud'hommes et une procédure civile. Neymar a défendu les couleurs du Barça entre 2013/14 et 2016/17. Il s'est ensuite engagé avec le Paris Saint-Germain, club où il joue encore", peut-on lire sur le communiqué du club catalan.

Après son transfert du Barça au PSG en 2017 contre 222 millions d’euros, Neymar avait poursuivi le club en justice en réclamant 43,65 millions pour une prime de fidélité non versée et figurant dans son contrat.

En juin 2020, la justice avait donné raison au Barça et condamné Neymar à verser 6,7 millions d'euros au club. Ce dernier réclamait également 10 millions d’euros de trop-payés au joueur pour ne pas avoir appliqué correctement les retenues fiscales. Finalement, toutes ces attaques en justice auront été vaines.

Pour rappel, Neymar a joué pendant quatre saisons au FC Barcelone, entre 2013 et 2017 avant de devenir le joueur le plus cher de l'histoire, le PSG payant sa clause libératoire.

En quatre saisons en Catalogne, Neymar avait joué 186 matches pour 105 buts et était l'un des membres de la fameuse 'MSN" avec Lionel Messi et Luis Suarez. Ensemble, ils avaient notamment remporté la Ligue des Champions en 2015 mais aussi le championnat d'Espagne à deux reprise en 2015 et 2016.