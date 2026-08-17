L'Espagnol Xavi Pascual, ancien entraîneur de Barcelone, a mis fin prématurément à son second passage sur le banc du club catalan, bien qu'il fût lié par un contrat courant jusqu'en 2028, après avoir décidé de partir pour vivre une nouvelle expérience avec le club émirati de Dubaï, sous un contrat qui s'étend jusqu'en 2029.

Selon les déclarations de Dejan Kaminijasevic, directeur général du club de Dubaï, Pascual a activé la clause de départ présente dans son contrat avec Barcelone, moyennant environ 400 000 euros, à l'issue de la saison dernière, la troisième consécutive au cours de laquelle l'équipe n'est parvenue à remporter aucun titre.

Pascual avait signé son contrat avec Barcelone en novembre dernier, mais sa dernière saison s'est achevée dans la déception, après une élimination en demi-finale de la Coupe du Roi face à Baskonia et un échec à atteindre les phases éliminatoires de l'EuroLigue, avant de perdre la finale du championnat d'Espagne face à Valence.

La décision de Pascual s'explique par son désir de relever un nouveau défi, lui qui avait conduit Barcelone, lors de son précédent passage, au titre d'EuroLigue en 2010, pour entamer désormais une nouvelle mission avec Dubaï, qui aspire à bâtir une équipe capable de rivaliser avec force à l'échelle continentale.

Kaminijasevic a affirmé que l'entraîneur espagnol a pris la décision de partir bien qu'il disposât d'un contrat de deux années supplémentaires, auquel il a renoncé pour signer un nouveau contrat avec Dubaï, précisant que les conditions du nouvel accord ressemblent en grande partie à son ancien contrat avec Barcelone.

Le directeur général du club émirati a ajouté : « Il a quitté Barcelone alors qu'il avait un contrat de deux ans, et il y a renoncé pour signer un nouveau contrat qui ressemble en grande partie à celui qu'il avait à Barcelone. C'est pourquoi il est certain qu'il n'est pas venu pour l'argent. »