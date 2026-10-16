Le Real Betis reçoit Barcelone, samedi, lors de la neuvième journée de la Liga, dans une rencontre où le club catalan cherchera à poursuivre son début de saison parfait dans la compétition, tandis que les locaux espèrent mettre fin à une longue série négative face aux Blaugrana, qui possèdent de leur côté un bilan offensif exceptionnel sur la pelouse de leur adversaire.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, le Real Betis n'a remporté aucune victoire lors de ses 15 derniers matches à domicile contre Barcelone en Liga, avec 4 matches nuls et 11 défaites. Il s'agit de sa plus longue série sans victoire à domicile face à un même adversaire dans toute son histoire en première division.

En revanche, Barcelone a marqué lors de chacun de ses 20 derniers déplacements sur le terrain du Real Betis en Liga, pour un total de 52 buts, soit la plus longue série de matches avec un but marqué à l'extérieur face à un même adversaire pour le club catalan dans l'histoire de ses participations à la compétition.

Le Real Betis a récolté 19 points lors de ses 8 premiers matches de Liga au cours de la saison 2026-2027, avec 6 victoires, un match nul et une défaite, égalant ainsi son meilleur total à ce stade de la saison dans la compétition (en comptant 3 points par victoire), une performance qu'il avait réalisée lors de la saison 1934-1935, année de son titre.

Barcelone s'est imposé lors de ses 8 premiers matches de Liga cette saison pour la deuxième fois de son histoire, après avoir déjà réalisé la même performance lors de la saison 2013-2014 sous la direction de l'entraîneur Gerardo Martino.

Une seule équipe est parvenue à remporter ses neuf premiers matches dans l'histoire de la compétition : le Real Madrid, lors de la saison 1968-1969.

Barcelone, qui a atteint la barre des 20 tirs ou plus lors de 6 matches différents de Liga cette saison, et le Real Betis, qui l'a fait lors de 4 matches, figurent parmi les 3 équipes ayant atteint ce total de tirs dans le plus grand nombre de matches de la compétition, aux côtés du Real Madrid, qui l'a fait lors de 5 matches.

Barcelone, aux côtés du Real Madrid, est devenu l'une des deux seules équipes des cinq grands championnats européens dont les tirs ont heurté le poteau ou la barre transversale à deux reprises ou plus lors de 3 matches différents de première division cette saison, à savoir face à l'Athletic Bilbao, Valence et Séville.

Isco Alarcón a inscrit 3 buts en 4 matches de Liga sous le maillot du Real Betis contre Barcelone, et il n'a pas marqué davantage de buts pour le club andalou face à un autre adversaire dans la compétition, puisqu'il a également inscrit 3 buts contre Getafe et Osasuna.

Lamine Yamal, la star de Barcelone, a contribué à 12 buts lors des 8 premiers matches de son équipe en Liga lors de la saison 2026-2027, avec 7 buts et 5 passes décisives, devenant ainsi le joueur espagnol le plus décisif après les 8 premiers matches de son équipe sur une même saison dans la compétition au cours du XXIe siècle.



