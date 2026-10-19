Le FC Barcelone devance largement ses homologues du Real Madrid et de l'Atlético Madrid dans l'exploitation de la supériorité numérique.

Le journal AS rapporte : « Au milieu de la polémique autour de l'arbitrage, les chiffres parlent. Les données de la société Stats Perform montrent qu'au cours de la dernière décennie, depuis la saison 2016-2017 jusqu'à la phase où en est arrivée la Liga cette saison, le Barça a disputé 862 minutes en supériorité numérique face à ses adversaires. »

Cela équivaut à 9,57 matches complets, des chiffres bien différents de ceux enregistrés par le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Le club merengue affiche en effet un bilan négatif, puisqu'il a joué à 10 pendant 91 minutes.

L'écart apparaît encore plus net au regard de l'Atlético Madrid, qui a disputé 330 minutes en infériorité numérique, soit l'équivalent de 3,66 matches.

Ces chiffres résultent des expulsions subies par les joueurs de ces mêmes équipes et de celles subies par les joueurs adverses. Alors que 59 joueurs des équipes adverses ont été expulsés, le nombre d'expulsions au Barça s'est élevé à 30, soit un écart de 29.

Quant au Real Madrid, il affiche un bilan négatif, puisque 38 de ses joueurs ont vu leur match s'achever prématurément à la suite d'une expulsion, contre 39 joueurs des équipes adverses.

Sans aucun doute, l'Atlético Madrid est l'équipe la plus pénalisée, après que 45 de ses joueurs ont été expulsés, contre 30 joueurs des équipes adverses.

Davantage de penalties accordés

En examinant un autre volet des statistiques, le Real Madrid apparaît dans une meilleure situation. Les données de la société Stats Perform placent en effet le club merengue en première position pour ce qui est du bilan des penalties obtenus et de ceux sifflés contre lui.

Le Real Madrid s'est en effet vu accorder 101 penalties au cours des dix dernières années, contre 45 penalties sifflés en sa défaveur, soit un écart de 56.

Le Barça ne s'éloigne pas beaucoup de ces chiffres, avec un bilan positif de 43 penalties, après en avoir obtenu 76, contre 33 sifflés en sa défaveur.

Quant à l'Atlético Madrid, son bilan positif s'élève à 7 penalties, après en avoir obtenu 57, contre 50 penalties sifflés en sa défaveur.

Et tandis que les matches se poursuivent et que les chiffres parlent, le Barça domine le palmarès au cours de ces années, après avoir été sacré à cinq reprises en Liga. Le Real Madrid arrive derrière lui avec quatre titres, tandis que l'Atlético Madrid a été sacré une fois.

À l'approche du premier Clasico de la saison, et à 29 matches de la fin de la compétition, l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick occupe la tête du classement avec 27 points, en réalisant un sans-faute en termes de victoires.

L'équipe de l'entraîneur Diego Simeone arrive en deuxième position, avec 5 points de retard, après avoir engrangé 22 points, tandis que l'équipe entraînée par José Mourinho occupe la troisième place, à 6 points du Barça.

Les équipes commettant le moins de fautes

Dans un autre contexte statistique, le Real Madrid est l'une des équipes commettant le moins de fautes dans les cinq grands championnats européens.

Selon les données de la société Stats Perform, la moyenne des fautes commises par le club merengue est de 8,56 par match, ce qui le place parmi les cinq équipes commettant le moins de fautes en Europe.

Le Paris Saint-Germain est en tête de la liste, avec une moyenne de 5,86 fautes par match, suivi d'Everton avec une moyenne de 7,43, puis de l'Inter Milan avec une moyenne de 8,14, et ensuite du Torino avec une moyenne de 8,50 fautes.

Par ailleurs, le Real Madrid est l'une des équipes européennes les plus sanctionnées par rapport au nombre de fautes qu'elle commet. Le club merengue reçoit en effet un carton jaune pour chaque tranche de 4,28 fautes commises.

Ne le devancent dans ce classement que Hull City, avec un ratio de 3,45 fautes par carton jaune, Venise avec 3,55, et le Genoa avec 3,78. Everton et Bournemouth sont quant à eux à égalité avec une moyenne de 4,33 fautes par carton jaune.