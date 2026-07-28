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Le Barça douche l'Arabie saoudite : 40 millions d'euros pour lâcher sa star

Mercato
M. Casado
FC Barcelone
Saudi Pro League
Espagne
Arabie saoudite

Le Barça applique les recommandations de Flick

Au moment où Marc Casadó a embarqué dans l'avion de la délégation du FC Barcelone à destination des East Midlands, son avenir était encore plus en suspens que l'appareil lui-même, après que l'entraîneur Hansi Flick a ouvert la porte à son départ.

Selon les révélations du quotidien espagnol « Mundo Deportivo », le technicien allemand a informé la direction du club catalan qu'il ne s'opposait pas à écouter les offres présentées pour le jeune milieu de terrain, convaincu qu'il existe une abondance d'effectifs à ce poste, et ce même dans le contexte de la blessure de Frenkie de Jong et de l'incertitude quant à la nécessité pour lui de subir ou non une opération.

Le FC Barcelone a rejeté une première offre qui n'était pas à la hauteur de ses attentes financières, et a décidé de relever le plafond de ses exigences en profitant de la folie du marché des transferts estival actuel. La direction a fixé le prix de vente de Casadó, âgé de 22 ans, à 40 millions d'euros, une transaction qui représenterait un bénéfice net pour le club selon les règles du fair-play financier, dans la mesure où il est l'un des diplômés de l'académie de « La Masia » et où sa vente ne nécessitera aucun amortissement comptable.

Casadó est bien conscient de l'ampleur de l'intérêt qui l'entoure, par l'intermédiaire de son célèbre agent Jorge Mendes, qui s'était réuni il y a quelques jours autour d'un dîner avec le président Joan Laporta, le directeur sportif Deco et Alejandro Echevarría, à la veille de la présentation de Karim Adeyemi, lui aussi l'un de ses clients au sein de l'agence « Gestifute ».

Ce développement intervient parallèlement à la persistance de l'intérêt saoudien pour le joueur, à un moment où les clubs saoudiens ont montré leur disposition à débourser des sommes colossales, comme cela s'est produit avec le club d'Al-Hilal qui a récemment versé 80 millions d'euros pour recruter l'ailier Crysencio Summerville, âgé de 24 ans.

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Casadó avait participé à la seconde période de la victoire amicale du FC Barcelone face à l'équipe de l'Europa sur le score de 4-1 vendredi dernier au centre d'entraînement.

Le joueur traverse un net recul en matière de temps de jeu : après avoir disputé, lors de la saison 2024-2025, 2447 minutes en tant que dixième joueur le plus utilisé, période durant laquelle il a obtenu sa première convocation en sélection espagnole, son temps de jeu a chuté la saison dernière à seulement 1397 minutes toutes compétitions confondues, le reléguant à la dix-huitième place au classement des joueurs les plus utilisés.

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