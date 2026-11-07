Les supporters du Barça n'ont apparemment pas besoin d'attendre longtemps avant de célébrer des buts. Le club catalan a en effet pris cette saison une habitude frappante : frapper ses adversaires tôt, comme si les premières minutes étaient devenues pour lui un moment privilégié pour faire trembler les filets, avant même que ses rivaux ne trouvent le temps de reprendre leur souffle.

Le Barça se prépare à disputer un choc de premier plan sur le terrain de son hôte, l'Atlético de Madrid, demain dimanche, au stade Metropolitano Riyadh Air, dans le cadre de la douzième journée du Championnat d'Espagne.

Le quotidien espagnol Marca a dévoilé une statistique frappante qui reflète la férocité des débuts offensifs du club catalan, après qu'il a réussi à inscrire un but avant la dixième minute lors de 8 matches sur les 15 qu'il a disputés cette saison, que ce soit en Championnat d'Espagne ou en Ligue des champions.

Ces chiffres confirment qu'arriver en retard devant les matches du Barça peut coûter à ses supporters le fait de manquer des moments décisifs, le club s'étant fait une spécialité de surprendre ses adversaires dès le coup de sifflet initial.

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Le but le plus rapide du Barça cette saison est à mettre à l'actif de Jordon, qui a fait trembler les filets à la deuxième minute face à Getafe, tandis que Raphinha a marqué un but à la troisième minute lors de la rencontre contre Feyenoord en Ligue des champions.

La liste compte également deux buts inscrits à la cinquième minute, par Lamine Yamal face à Valence au stade Mestalla, et par Xavi Espart face à Levante au stade Ciutat de València.

Cette entame offensive précoce ne s'est pas arrêtée là, puisque Lamine Yamal a maintenu sa présence dans la liste en marquant un but à la septième minute lors de la dernière rencontre contre Aston Villa en Ligue des champions, qui s'est tenue mardi dernier.

À la huitième minute, le Barça a ajouté deux autres buts à son palmarès précoce, le premier par Cancelo face au Racing Santander, et le second par Raphinha lors de la rencontre contre Alavés.

Quant au huitième but, il est venu de nouveau de la signature de Lamine Yamal, qui a fait trembler les filets de son adversaire à la dixième minute au stade La Cartuja, lors de la neuvième journée du Championnat d'Espagne.

Les chiffres frappants du Barça ne se limitent pas aux premières minutes, car le club a aussi pris l'habitude d'atteindre les filets au cours de la première mi-temps dans la plupart de ses matches cette saison.

Fait marquant, il n'y a eu que deux matches durant lesquels les supporters du Barça ont été contraints d'attendre la seconde période pour voir leur équipe marquer : ceux face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid.

Et le plus paradoxal est que ces deux rencontres ont aussi été les deux défaites subies par le club catalan cette saison, en référence aux difficultés qu'il a rencontrées lorsqu'il n'a pas réussi à imposer son rythme offensif tôt.

Alors que le Barça se prépare à un test difficile face à l'Atlético de Madrid, l'entame sera l'une des clés de la rencontre, d'autant que les hommes du cru ne seront pas disposés à offrir à leur adversaire l'occasion de les surprendre tôt.