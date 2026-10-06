Le club du Paris Saint-Germain a adressé un message à son ancien joueur, Lionel Messi, avant le coup d'envoi de son dernier match sous le maillot de l'Argentine.

Lionel Messi va clôturer sa carrière internationale ce soir avec son dernier match sous les couleurs de l'Argentine, en affrontant le Bénin devant son public au stade Monumental de Buenos Aires.

Le Paris Saint-Germain a voulu lui adresser un message à travers une publication sur les réseaux sociaux.

Double champion d'Europe, le club qui a accueilli « la Pulga » dans ses rangs entre 2021 et 2023 a écrit : « Fin d'un chapitre inoubliable avec l'Argentine. Profites-en, Leo. »

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La star de l'Inter Miami avait pris la décision de se retirer de la scène internationale après la défaite de l'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026.

Messi a conduit l'Argentine au sacre lors de la Coupe du monde 2022 et a disputé 207 matchs internationaux, au cours desquels il a inscrit 125 buts et délivré 68 passes décisives.

Fait étrange, le Barça, pour lequel Messi a joué pendant de longues années et avec lequel il a remporté de grands trophées, ne lui a adressé aucun message.

Le Barça avait laissé un commentaire sous la publication de Messi au début du mois dernier, dans laquelle il annonçait sa retraite internationale, avant que le club ne l'efface peu de temps après.

En cette soirée d'adieu, le Barça n'a adressé aucun message à Messi, tandis que Paris, pour qui la Pulga a joué pendant une courte période, a tenu à soutenir le joueur argentin en cette occasion historique.



