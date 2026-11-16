Partager Suivez GOAL sur Google

Le FC Barcelone et l'entreprise de construction turque Limak sont parvenus à un accord pour achever les travaux de rehaussement de la toiture du stade Spotify Camp Nou, conformément aux conditions convenues.

Publicité

Le quotidien Mundo Deportivo a rapporté que l'accord a reçu l'approbation des investisseurs, qui ont déjà versé la somme de 300 millions d'euros, correspondant à l'augmentation du prêt.

La société Limak se chargera de mener à terme les travaux de rénovation du stade Spotify Camp Nou, après que les investisseurs ont déjà versé la somme de 300 millions d'euros, correspondant à l'augmentation du prêt, approuvée par l'assemblée générale ordinaire du Barça le 19 septembre dernier, et après la signature du plan de la phase finale du projet.

Les travaux de rehaussement du toit du stade, qui débuteront dès la fin de la saison en cours selon les conditions convenues, devraient s'achever au cours de la seconde moitié de la saison 2027-2028, comme le prévoit l'accord signé.

Malgré les fluctuations qu'a connues la relation entre la société Limak et le FC Barcelone à certaines étapes du projet, en raison de tensions liées au calendrier des travaux, l'entente a finalement prévalu.

Publicité Publicité

Les choses ne sont pas allées jusqu'au changement de l'entreprise de construction, une option que le Barcelone avait envisagée dès le départ parmi les solutions alternatives possibles, en cas de manquement aux engagements.

Related Topics

Prochains matchs BAR LaLiga 08:00 VIL

Mundo Deportivo a poursuivi : « La société Limak mène le projet à terme, mais cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de recours à d'autres entreprises sous-traitantes durant cette phase, car cela était prévu dès le départ, comme ce fut le cas lors des phases précédentes. »

Les investisseurs ont approuvé l'accord final, négocié au cours des derniers mois, qui conserve dans une large mesure les conditions figurant dans le contrat initial.

Publicité

Les recettes que le stade Spotify Camp Nou a déjà commencé à générer, avec sa capacité actuelle de 62 652 spectateurs, satisfont les investisseurs.

À titre d'exemple, les recettes du dernier Clasico de Liga face au Real Madrid se sont élevées à 19,1 millions d'euros, ce qui renforce leur conviction que les plans approuvés permettront d'atteindre facilement l'augmentation attendue des revenus.

Publicité

Dans ce contexte, l'importance de l'achèvement de la construction de la nouvelle boutique du Barcelone, aux côtés du nouveau musée, ressort comme deux éléments essentiels pour stimuler la croissance des revenus, en plus de l'opération de rehaussement du toit, qui n'est rien d'autre qu'une manœuvre visant à soulever une structure pesant 3 000 tonnes.

Les dernières touches sont actuellement apportées aux aménagements intérieurs des deux installations, qui devraient être opérationnelles au début de l'année 2027, avec l'augmentation des revenus qui en découlera.

Publicité

Quant à l'achèvement de l'opération de rehaussement du toit, qui permettra le retour du Barcelone au stade Spotify Camp Nou, avec l'ouverture des trois tribunes au public, à savoir les premier, deuxième et troisième gradins, le club a réservé le stade olympique Lluís Companys de Montjuïc pour l'utiliser durant la saison 2027-2028.

Mais cette démarche s'inscrit dans le cadre d'un principe de prudence, car les prévisions actuelles, approuvées par les investisseurs, indiquent que l'équipe pourra en réalité disputer la seconde moitié de cette saison au stade Spotify Camp Nou, une fois l'opération de rehaussement du toit achevée.

Publicité

Les travaux d'installation du toit débuteront dès la fin de la saison en cours, bien que la date précise de leur lancement n'ait pas encore été fixée.

Le club avait déjà écarté, il y a plusieurs mois, la réouverture du troisième gradin par étapes, en raison des difficultés liées aux procédures d'évacuation du public et à l'obtention des autorisations municipales.

Publicité

Par conséquent, le troisième gradin sera ouvert dans son intégralité en même temps que le retour du Barcelone au stade Spotify Camp Nou, après le transfert temporaire au stade olympique Lluís Companys de Montjuïc, qui aura lieu durant la première moitié de la saison 2027-2028.

L'aile des loges VIP doubles, qui représente le joyau de la couronne du projet en matière de revenus générés par les installations du stade, sera pleinement opérationnelle durant la saison 2028-2029, qui s'achèvera par l'accueil de la finale de la Ligue des champions, 30 ans après la dernière finale qu'a abritée le stade du club catalan, et qui avait opposé Manchester United et le Bayern Munich.