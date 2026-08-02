Le calme règne dans les couloirs du FC Barcelone concernant l'avenir de son attaquant espagnol Ferran Torres, malgré les rumeurs récurrentes autour de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour son recrutement. La direction sportive du club catalan affirme sa volonté de prolonger le contrat du joueur, qui entre dans sa dernière année, tout en repoussant les négociations jusqu'à la fermeture du mercato estival.

Le quotidien catalan « Sport » a confirmé que la position du Barça n'a connu aucun changement, le club insistant sur son intention de prolonger le contrat du joueur. Toutefois, les négociations ne débuteront pas avant le mois de septembre prochain, après le retour de l'international espagnol de ses vacances estivales et sa participation aux entraînements de l'entraîneur allemand Hansi Flick.

Malgré le tapage médiatique soulevé ces dernières semaines autour d'un prétendu accord de principe entre le Paris Saint-Germain et le joueur, des sources internes au club catalan ont confirmé que les bureaux du Camp Nou n'ont reçu aucun contact officiel de la part du club parisien, et que ni l'attaquant ni son agent n'ont manifesté à ce jour la moindre volonté de quitter l'équipe.

Le Barça suit la même approche que celle adoptée par le passé avec d'autres joueurs entrés dans la dernière année de leur contrat, à l'image du Néerlandais Frenkie de Jong et de l'Espagnol Eric García, dont les procédures de prolongation n'ont pas été accélérées, avant que les signatures définitives n'interviennent respectivement en octobre et en décembre, ce qui reflète la conviction de la direction sportive qu'il n'y a pas lieu de se précipiter dans de tels dossiers.

Le Barça est convaincu que Ferran Torres représente un élément central du projet sportif de l'équipe, et compte lui présenter une offre de prolongation conforme à la politique salariale adoptée au club et en cohérence avec l'évaluation technique des performances du joueur. La direction estime que son salaire actuel correspond à son importance pour l'équipe, et que toute augmentation éventuelle devra rester dans les capacités financières du club.

La décision est désormais entre les mains du joueur lui-même, le Barça espérant s'entretenir directement avec lui à son retour de vacances afin de connaître ses véritables intentions, d'autant plus que toutes les informations qui circulent au sujet de l'intérêt du Paris Saint-Germain proviennent uniquement de rapports médiatiques, sans aucun contact officiel entre les deux clubs.

Si l'attaquant manifeste son désir de partir lors de l'entretien à venir, la situation changera radicalement, et le Barça envisagera alors la possibilité de négocier un transfert satisfaisant pour toutes les parties. Dans le cas contraire, le club catalan poursuivra sa préparation de la nouvelle saison avec Ferran Torres dans ses rangs et cherchera à prolonger son contrat conformément à sa vision financière et technique.