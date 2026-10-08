Le FC Barcelone a informé l'Union européenne de football association que son prochain match de Ligue des champions féminine, disputé à domicile face à Arsenal, pourrait être menacé et ne pas se dérouler dans des conditions normales.

Le journal Sport, citant Ràdio Catalunya, a rapporté que la grève générale, prévue le 11 novembre prochain, est liée à la crise de l'accès au logement. Le match doit se tenir le même jour, à 18h45, au stade Spotify Camp Nou.

Compte tenu de ce qu'exige une rencontre de cette ampleur, le club catalan estime que sa coïncidence avec un jour de grève générale pourrait affecter les conditions dans lesquelles elle se déroulera. C'est pourquoi le Barça a d'ores et déjà pris contact avec l'UEFA afin de reprogrammer le match entre le Barça et Arsenal.

L'idée du Barça est de déplacer le match européen au mardi 10 novembre.

Prochains matchs BAR Ligue des Champions 12:45 ARS

Pour que la date de la rencontre soit modifiée, le club anglais devra lui aussi ajuster la date de son match de Premier League et le reporter au samedi.

La quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions féminine, entre le Barça et Arsenal, revêt un caractère de revanche.

En effet, lors de la finale de l'édition 2024-2025, Arsenal s'était imposé face au Barça sur le score d'un but à zéro, signé Stina Blackstenius, privant ainsi le club catalan de réaliser le triplé.

La dernière victoire du Barça face au club anglais remonte à 2021, lorsqu'il s'était imposé largement sur le score de 4-0.



