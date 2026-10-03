Le FC Barcelone poursuit ses échanges avec la Ligue espagnole de football féminin afin de suivre l'évolution des conditions météorologiques avant le Clasico face au Real Madrid, prévu demain dimanche sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Le club surveille de près l'évolution de la situation météorologique en Catalogne, qui pourrait se dégrader au cours de l'après-midi et dans les heures de l'aube de dimanche.

Le journal Sport a rapporté que le Barça a présenté une demande de report du match à 19h00, pour des raisons organisationnelles, le club ayant besoin de suffisamment de temps pour garantir la tenue de la rencontre dans les meilleures conditions possibles.

Les prévisions météorologiques pour le week-end ont conduit les autorités à relever leur niveau d'alerte, certaines activités sportives ayant même déjà commencé à être annulées.

La Fédération catalane de football a annulé tous les matchs qui devaient débuter à partir de 17h00 le samedi soir dans les régions du Maresme, du Vallès Occidental, de Barcelone, du Baix Llobregat, de l'Alt Penedès, du Baix Penedès, du Garraf, de l'Alt Camp, du Baix Camp, du Tarragonès et des Terres de l'Ebre.

La suspension des activités se poursuivra de 20h00 le samedi soir jusqu'à 14h00 le dimanche après-midi.

Les zones proches de la côte à Tarragone, Barcelone et Gérone seront les plus touchées, tandis que l'agence météorologique catalane a relevé le niveau de danger à 6 sur 6, et que la Protection civile a activé le plan Inuncat, en phase d'urgence.

L'entraîneur du Barça, Pere Romeu, a déclaré : « Je n'ai aucune information indiquant que le match ne se jouera pas. La concentration est à son plus haut niveau. »

Romeu a reconnu que les conditions météorologiques pourraient affecter l'expérience des supporters, mais il estime en même temps que la pluie pourrait apporter un caractère particulier au match.

Il a souligné : « Il est regrettable qu'un temps ensoleillé rende le visionnage du match plus agréable, mais je veux motiver tout le monde, car la pluie donne aux rencontres davantage d'énergie et ajoute un élément émotionnel intéressant. J'espère que, malgré la pluie, les gens auront envie de venir. »



