Le FC Barcelone a accueilli avec une certaine surprise les récentes déclarations de son attaquant Ferran Torres, mais sans perdre son sang-froid, car il disposait d'indices préalables laissant penser que le joueur pourrait commenter, sans les démentir, les rumeurs qui circulent depuis des semaines au sujet de l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le recruter.

Interrogé hier, lundi, sur l'intérêt du Paris Saint-Germain, Torres a déclaré : « Pour l'instant, j'ai un contrat avec le Barça, mais franchement, dans le football, personne ne sait ce qui peut arriver. »

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que l'élément inattendu venant de Torres, c'est qu'il réclame au Barça de prouver qu'il souhaite le conserver, alors même que le club lui a déjà fait savoir depuis des semaines qu'il voulait prolonger son contrat, mais que cela devra se faire en septembre pour des raisons liées au « fair-play », étant donné qu'il doit désormais se concentrer sur les départs et les recrues.

De plus, le Barça souligne qu'il a toujours été à ses côtés, y compris lorsqu'il a traversé des périodes de disette devant le but la saison dernière, car il apprécie ses efforts et son engagement au quotidien plus que ses buts.

Le journal a toutefois indiqué que, malgré le défi lancé par Torres, le club catalan n'entend pas reculer d'un iota sur sa position ferme.

Le Barça est clair sur le fait qu'il compte sur lui, mais dans le cadre temporel et salarial fixé. À cet égard, le Barça estime que le salaire de Ferran Torres correspond à son rôle dans l'équipe et au point de vue de l'entraîneur, et par conséquent, il ne prévoit pas d'augmentation significative de salaire dans une éventuelle offre qui lui serait présentée.

Sur le plan sportif, il est clair au Camp Nou que son temps de jeu et son rôle dans l'équipe dépendent de Hansi Flick, un entraîneur qui donne la priorité au mérite et qui a déjà préféré Ferran à Robert Lewandowski en début de saison dernière.

Le Barça est conscient que l'estime de Flick pour les contributions de Ferran est une chose, et que l'incapacité de l'entraîneur à réclamer le recrutement d'un autre attaquant de très haut niveau (Julián Álvarez en l'occurrence) après le départ de Lewandowski en est une autre.

Au Barça, on ne comprend pas non plus pourquoi Ferran serait contrarié si Flick ne le considérait pas comme son attaquant titulaire, d'autant plus qu'il est un remplaçant régulier de Mikel Oyarzabal en équipe d'Espagne, et qu'il a inscrit le but de la victoire en finale de la Coupe du monde après être entré en cours de jeu.

Concernant l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le recruter, la position du Barça est également claire, selon le journal : « Si Ferran veut partir, il doit le demander. Et s'il a une offre qu'il souhaite accepter, il doit informer le club intéressé de la présenter, et le conseil d'administration ainsi que la direction exécutive du Barça l'évalueront. »

Jusqu'à présent, cette offre n'est pas arrivée, et certains doutent qu'elle arrive à l'avenir. Il y a au Barça des personnalités influentes qui n'excluent pas la possibilité que le véritable objectif de Ferran soit d'exploiter sa popularité actuelle pour s'assurer une prolongation de contrat plus lucrative.

Pour toutes ces raisons réunies, au Camp Nou, tout le monde attend de voir ce qui va se passer, mais chacun garde son calme. Le plan est cependant clair, et Ferran est le seul à pouvoir le modifier s'il exprime son désir de partir et présente une offre convaincante au président Joan Laporta et au directeur sportif Deco. Et si le Paris Saint-Germain est intéressé, il dispose de suffisamment d'argent pour convaincre à peu près n'importe quel club.