Le FC Barcelone a intensifié ses contacts avec les entreprises afin de commercialiser les sièges VIP du stade Spotify Camp Nou.

Le journal Sport a indiqué que le besoin du Barça d'obtenir des revenus anticipés pour honorer ses engagements financiers a contribué à accélérer cette opération, qui comprend la vente des droits d'utilisation des sièges privilégiés pour des périodes allant jusqu'à 15 ou 30 ans.

Selon les informations rapportées dans le podcast « Barça Reservado », le club pourrait percevoir environ 80 millions d'euros de versements initiaux, en plus d'un montant compris entre 50 et 60 millions d'euros par an, grâce au nouveau pack qui comprend 2 000 sièges réservés aux entreprises.

Le stade comptera environ 9 500 sièges réservés aux personnalités de marque une fois les travaux entièrement achevés. Près de 5 000 d'entre eux ont déjà fait l'objet d'un contrat, tandis que 500 autres sièges relèvent de ce que l'on appelle les licences de sièges personnelles.

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Le Barça s'emploie actuellement à faire avancer la commercialisation de 2 000 sièges supplémentaires, que le club estime disponibles à l'usage dès la saison en cours, ainsi que durant la saison prochaine.

L'offre vise les entreprises et comprend différentes catégories dont les prix varient en fonction de l'emplacement des sièges et des services qui leur sont associés. Les sièges les plus exclusifs, connus sous le nom de « loges », sont déjà épuisés. Il s'agit d'espaces regroupant 4 sièges dans une zone centrale, incluant des places de parking et nécessitant un investissement initial élevé ainsi que des frais annuels.

La zone des joueurs se situe derrière les bancs de touche, tandis que les sièges privilégiés se trouvent à côté de la zone de la tribune principale, dans la tribune centrale. Quant au rang « pelouse », il se situe au premier rang, le long de la surface du terrain. Le balcon se trouve au premier rang de la deuxième tribune, tandis que le grand anneau se situe dans la zone séparant la deuxième et la troisième tribune.

La vente des droits d'utilisation de ces sièges apparaît comme l'une des principales sources de revenus liées au nouveau stade Spotify Camp Nou, dans le cadre d'un projet où le Barça a besoin de maximiser ses ressources commerciales afin d'honorer ses engagements financiers.

Toutefois, l'émission « Barça Reservado » souligne également que cette opération a des conséquences pour les membres lésés du club. Lorsque le stade sera achevé et qu'ils seront autorisés à retrouver leurs sièges, il faudra déterminer les conditions financières auxquelles ils seront tenus de se conformer, ainsi que l'emplacement des sièges qui seront attribués à ceux qui occupaient des places affectées par l'extension des espaces réservés aux personnalités de marque.

De même, l'agrandissement de la tribune présidentielle, dont la capacité a triplé pour atteindre environ 300 sièges, a réduit l'espace disponible pour les détenteurs d'abonnements traditionnels. C'est pourquoi la redistribution de leurs sièges et la fixation des prix qu'ils devront payer constituent deux questions en suspens, qu'il faudra trancher lorsque le stade sera prêt à fonctionner à pleine capacité.