Deco, le directeur sportif du Barça, a affirmé que le recrutement de Rodri ne faisait pas partie des plans du club au début de la période des transferts, soulignant que les circonstances ayant rendu le milieu de terrain espagnol disponible ont poussé la direction à agir rapidement, compte tenu de l'apport considérable qu'il représente pour l'équipe.

Les déclarations de Deco sont intervenues après la victoire du Barça face à Al Ahly SC (2-1), lors d'un match disputé ce mercredi soir dans le cadre du trophée amical Joan Gamper.

Le Barça a annoncé hier soir, mardi, le recrutement de Rodri en provenance de Manchester City, après que le joueur espagnol a refusé une offre du Real Madrid.

Deco a déclaré dans des propos à la chaîne TV3 rapportés par le journal « AS » : « Nous sommes satisfaits de tous les joueurs que nous avons recrutés. Toutes les transactions ont été réalisées selon une logique claire, et avant de conclure la moindre opération, nous réfléchissons beaucoup et nous en discutons en interne. »

Il a ajouté : « Rodri ne figurait pas dans nos plans, car nous ne pensions pas qu'il serait disponible. Et lorsqu'il l'est devenu, au vu de sa personnalité, de ses qualités et de son adéquation avec le Barça, nous avons estimé qu'il améliorerait grandement l'équipe. »

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Deco a refusé de considérer le transfert de Rodri comme une victoire sur le Real Madrid sur le marché des transferts, assurant que le Barça n'a pas agi dans le but de contrarier les plans de son rival traditionnel.

Il a déclaré : « Nous ne recrutons pas des joueurs pour en priver un autre club. Rodri est champion du monde, et il y a quelques mois nous ne savions pas qu'il serait disponible. »

Il a poursuivi : « Nous savons parfaitement ce qu'il peut nous apporter », en référence à la valeur technique que le Barça attend du milieu de terrain espagnol.

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