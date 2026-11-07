Le Barça aborde son match attendu face à l'Atlético de Madrid avec la volonté de s'imposer afin de prendre le large en tête du classement de la Liga, mais aussi dans l'objectif de rééditer un exploit dont le Real Madrid a été le dernier auteur sur la pelouse des Rojiblancos.

Selon les statistiques d'Opta, le Barça a remporté ses quatre derniers matches à l'extérieur contre l'Atlético de Madrid en Liga, et pourrait devenir la troisième équipe de l'histoire de la compétition à décrocher cinq victoires consécutives sur la pelouse de l'Atlético, après l'Athletic Bilbao en 1955 (5 victoires consécutives) et le Real Madrid en 2013 (6 victoires consécutives).

De son côté, l'Atlético de Madrid s'est imposé lors de deux de ses cinq dernières confrontations face au Barça toutes compétitions confondues, contre trois victoires pour le Barça. Il s'agit là d'une victoire supplémentaire pour l'Atlético par rapport à ses dix précédentes confrontations face au club catalan, au cours desquelles il n'avait signé qu'une victoire et un match nul, pour huit défaites concédées.

L'Atlético de Madrid a remporté ses sept derniers matches en Liga. Depuis la saison 2021-2022, l'équipe n'a réalisé une série de victoires plus longue dans la compétition qu'une seule fois, lorsqu'elle avait enchaîné huit succès consécutifs en janvier 2025.

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Six victoires de suite à l'extérieur ?

Le Barça a remporté ses cinq matches à l'extérieur en Liga lors de la saison 2026-2027, inscrivant au moins trois buts dans chacun d'eux, pour un total de 22 buts.

Le club catalan n'a remporté ses six premiers matches à l'extérieur lors d'une même saison de la compétition qu'à deux reprises, lors des saisons 2010-2011, lorsqu'il avait gagné ses 10 premiers matches, et 2012-2013, lorsqu'il avait également remporté ses 10 premiers matches.

Quant à l'Atlético de Madrid, il a inscrit sept buts sur des attaques construites (Build Up Attacks) en Liga lors de la saison 2026-2027, et seul son prochain adversaire, le Barça, le devance dans ce type d'attaques, lui qui a marqué huit buts de cette manière jusqu'à présent dans la compétition.

Le Barça a inscrit 46 buts lors de ses 11 premiers matches en Liga pour la saison 2026-2027, et seul l'Athletic Bilbao le devance dans l'histoire de la compétition après les 11 premiers matches d'une même saison, lui qui avait marqué 49 buts lors de la saison 1930-1931. Le Séville FC avait lui aussi inscrit 46 buts à ce stade de la saison 1940-1941.

La victime favorite d'Álvarez

Du côté des joueurs, Julián Álvarez a inscrit quatre buts en neuf matches disputés avec l'Atlético de Madrid face au Barça toutes compétitions confondues. Le joueur n'a pas marqué davantage de buts avec l'Atlético face à une autre équipe, puisqu'il compte également quatre buts face au Real Madrid et au Rayo Vallecano.

De son côté, Raphinha, joueur du Barça, a inscrit 15 buts en 10 matches en Liga lors de la saison 2026-2027, devenant seulement le deuxième joueur du XXIe siècle à atteindre ce total de buts après ses 10 premiers matches d'une saison dans la compétition, après Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid lors de la saison 2014-2015, lorsqu'il avait marqué 18 buts.

Pour ce qui est des entraîneurs, Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, a remporté 344 victoires au cours de sa carrière sur le banc en Liga, en 565 matches, avec un bilan de 344 victoires, 123 nuls et 98 défaites, égalant ainsi le record de Luis Aragonés en tant qu'entraîneur le plus victorieux de l'histoire de la compétition, avec 344 victoires chacun. Aragonés détient ce total en 756 matches, au cours desquels il a également signé 180 nuls et 232 défaites.

Hansi Flick, lui, a perdu trois de ses 10 matches disputés comme entraîneur du Barça face à l'Atlético de Madrid toutes compétitions confondues, contre six victoires et un match nul, faisant de l'Atlético l'équipe contre laquelle Flick a concédé le plus grand nombre de défaites durant son passage au Barça.