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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Le Ballon d'Or : un exploit historique pour Hakimi dans la course au meilleur joueur du monde

A. Hakimi
Paris Saint-Germain
Maroc
Coupe du monde
Ligue des Champions
Ligue 1
Maroc
France

Difficile à rééditer

Le Marocain Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint-Germain et de la sélection du Maroc, a réalisé un exploit historique dans la course au Ballon d'Or.

Le compte officiel du Ballon d'Or a annoncé que Hakimi occupait la 13e place lors de l'édition 2026.

Selon le compte « Stats Foot », spécialisé dans les statistiques, Achraf Hakimi est devenu le premier défenseur africain à figurer dans la liste des 15 meilleurs joueurs du monde lors de deux éditions du Ballon d'Or.

La star marocaine avait occupé la sixième place dans la course au Ballon d'Or l'an dernier.

Hakimi a été sacré avec le PSG en Ligue 1 et en Ligue des champions, en plus de la Supercoupe d'Europe, et il a également atteint les quarts de finale avec la sélection du Maroc lors de la Coupe du monde 2026.

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