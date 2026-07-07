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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Lautaro : « Nous nous sommes battus pour Messi, c'est le meilleur de tous les temps. »

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
L. Martinez

Lautaro Martínez, l’attaquant de l’Argentine, a confié à DAZN après la victoire contre l’Égypte : « Nous avons vécu une véritable montagne russe des émotions. Menés 2-0 en fin de match, nous n’avons eu d’autre choix que de tout donner. Nous avons puisé au fond de nos ressources, et Scaloni nous a poussés à le faire. La confiance a été essentielle pour réussir ce retour. Je suis fier et très heureux d’avoir partagé avec Messi la Coupe du monde au Qatar, trois Coupes de l’Amérique et la Finalissima. Ce sont des émotions incroyables, Messi est le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur au monde. Nous nous sommes battus pour Messi, pour nous, pour nos familles, pour les supporters, qui sont toujours un joueur de plus. »

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