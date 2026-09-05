Lautaro Martínez offre à l’Inter une victoire sensationnelle dans le temps additionnel lors du choc face à Naples

L’Inter a pu ajouter trois points à son compteur en Serie A après une formidable seconde période contre Naples. Les Sud-Italiens avaient pris les devants 0-2 grâce à Matteo Politano et Rasmus Højlund, mais dans la dernière demi-heure, l’Inter a complètement renversé la situation pour s’imposer au terme d’un succès spectaculaire : 3-2. Lautaro Martínez a inscrit le but de la victoire dans le temps additionnel, alors qu’il aurait tout aussi bien pu tomber de l’autre côté quelques instants plus tôt.

À Naples, toutes les connaissances de l’Eredivisie (Noa Lang, Lorenzo Lucca, David Neres et Sam Beukema) ont commencé sur le banc. Il a aussi été frappant de voir que le plus grand nom de Naples, Kevin De Bruyne, malgré l’absence de Scott McTominay, a dû se contenter d’un rôle de remplaçant.

Lors d’un début de match animé, l’Inter comme Naples ont frôlé l’ouverture du score. Les tentatives d’Andy Diouf (Inter) et d’André-Frank Zambo Anguissa (Naples) n’ont pas été assez convaincantes pour faire céder les gardiens.

Après une suite de première période assez médiocre, le danger s’est finalement manifesté dans la queue de cette mi-temps. Rasmus Højlund a ainsi donné au gardien de l’Inter Josep Martínez l’occasion de s’illustrer, et son homologue Alex Meret a lui aussi brillé avec son arrêt devant Lautaro.

Encore plus profondément dans le temps additionnel de la première période, l’Inter a semblé frapper malgré tout, n’était-ce que le coup franc de Federico Dimarco s’est écrasé sur la barre. Juste après la pause, un but est finalement tombé, et c’est Naples qui a pu exulter.

Une bourde dans la relance de l’Inter a offert la possession à Alisson Santos. La tentative du Brésilien a été repoussée par Martínez, mais sur le rebond, Matteo Politano a surgi pour pousser au fond : 0-1.

À peine trois minutes plus tard, l’Inter s’est retrouvé mené de deux buts, lorsque Højlund, servi par Giovanni Di Lorenzo, a fait trembler les filets : 0-2.

Ce n’était que le début d’une seconde période palpitante, durant laquelle les deux équipes ont joué vers l’avant et se sont créé des occasions. L’Inter est revenu dans le match grâce à Lautaro, qui a pris le dessus sur Amir Rrahmani avant de conclure : 1-2.

Naples a reculé de plus en plus et en a fait les frais. Marcus Thuram a été trouvé dans la surface par un centre rentrant de Carlos Augusto et a laissé Meret totalement sans réaction avec sa puissante tête au premier poteau : 2-2.

En l’espace de quelques minutes, les deux équipes ont manqué d’énormes occasions. Thuram a tiré à bout portant quelques décimètres au-dessus, et le même sort a touché le remplaçant Neres dans l’autre camp.

Zambo Anguissa avait de nouveau le ballon à pousser au fond quelques instants plus tard, mais l’a complètement manqué au second poteau. Dans le temps additionnel, le but de la victoire, presque inévitable, a fini par tomber et c’est l’Inter qui a finalement eu le dernier mot.

Thuram a de nouveau vu le ballon revenir dans ses pieds dans la surface et l’a envoyé via Manuel Akanji au second poteau, où Lautaro était à l’affût, a glissé le ballon au fond et a complètement laissé exploser sa joie : 3-2.