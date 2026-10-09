Les statistiques révèlent une nette supériorité de l'Inter Milan sur Parme lors des dernières confrontations entre les deux équipes, avant leur rencontre de demain samedi, lors de la sixième journée du championnat d'Italie. Les Nerazzurri cherchent à poursuivre leur série de victoires et à réaliser un début parfait sur leur terrain, tandis que Parme espère mettre un terme à sa série de résultats négatifs à l'extérieur.

Selon le réseau « Opta », spécialisé dans les statistiques, l'Inter Milan n'a connu aucune défaite lors de ses 9 derniers matchs face à Parme en Serie A, avec 6 victoires et 3 nuls, et il s'est également imposé lors de 4 de leurs 5 dernières confrontations, contre un seul match nul.

La dernière victoire de Parme sur l'Inter Milan dans la compétition remonte au 15 septembre 2018, lorsqu'il s'était imposé sur le score de 1-0 au stade Giuseppe Meazza, grâce à un but inscrit par l'ancien joueur Federico Dimarco.

L'Inter Milan a inscrit au moins deux buts lors de chacun de ses 8 derniers matchs face à Parme en Serie A, pour un total de 17 buts durant cette série.

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L'Inter n'a réalisé une plus longue série de matchs consécutifs au cours desquels il a inscrit au moins deux buts en première division italienne que face à l'Hellas Vérone, avec 11 matchs entre 1997 et 2015, la Sampdoria, avec 11 matchs entre 1947 et 1951, et Cagliari, avec 10 matchs entre 1996 et 2006.

L'Inter Milan a gardé ses cages inviolées lors de ses deux derniers matchs face à Parme en Serie A, et les Nerazzurri peuvent enchaîner un troisième match consécutif sans encaisser de but face à Parme, pour la première fois dans l'histoire de leurs confrontations dans la compétition.





L'Inter Milan a la possibilité de remporter l'ensemble de ses quatre premiers matchs à domicile en Serie A cette saison, un exploit qu'il n'a réalisé qu'à deux reprises au cours des 35 dernières années, lors de la saison 2017-2018 sous la direction de Luciano Spalletti, et de la saison 2005-2006 sous la houlette de Roberto Mancini.

Parme a été battu lors de ses 4 derniers matchs disputés à l'extérieur en championnat, et sa dernière plus longue série de défaites consécutives à l'extérieur en Serie A remonte à la période comprise entre avril 2021 et août 2024, lorsqu'il avait perdu 6 matchs consécutifs.

Alberto Gilardino fait son retour à Parme, le club avec le maillot duquel il avait inscrit 50 buts en 96 matchs de Serie A durant la période comprise entre 2002 et 2005.

Gilardino occupe la deuxième place dans la liste des meilleurs buteurs historiques de Parme en première division italienne, derrière Hernán Crespo, qui domine le classement avec 72 buts.

L'Inter Milan a perdu deux de ses 4 derniers matchs disputés en Serie A directement après une trêve internationale, contre deux victoires, après être resté invaincu lors des huit matchs précédents qui avaient suivi des trêves internationales, avec 6 victoires et deux nuls.

En revanche, Parme n'a signé qu'une seule victoire lors de ses 12 derniers matchs disputés en Serie A après des trêves internationales, contre 6 nuls et 5 défaites, cette victoire ayant été acquise sur le score de 2-1 face à l'Hellas Vérone le 23 novembre 2025.

L'Inter Milan devance toutes les équipes de Serie A cette saison en nombre de tirs cadrés, avec 37 tirs, tandis que Parme ferme la marche avec seulement 14 tirs.

L'Inter Milan domine également le classement des buts attendus avec une moyenne de 14,5, tandis que Parme occupe la dernière place avec une moyenne de 3,4 durant la saison en cours.





Lautaro Martínez a inscrit un doublé lors de chacun de ses deux derniers matchs de Serie A face à Naples et à la Roma, et l'attaquant argentin peut devenir le premier joueur de l'histoire de l'Inter Milan à marquer plus d'un but lors de 3 matchs consécutifs en Serie A, depuis l'adoption du système d'attribution de 3 points pour une victoire lors de la saison 1994-1995.

Le dernier joueur de l'Inter à avoir réalisé cet exploit était Carlo Muraro, durant la période comprise entre décembre 1976 et janvier 1977, lorsqu'il avait marqué face à Naples, à la Roma et à Bologne.

Lautaro n'a besoin que de deux buts pour égaler le total de Benito Lorenzi, deuxième de la liste des buteurs historiques de l'Inter Milan en Serie A avec 138 buts, après que Lautaro en a inscrit 136, tandis que Giuseppe Meazza domine le classement avec 197 buts.

David Romero a marqué lors de ses deux derniers matchs de championnat face au Genoa et à Côme, tandis que la dernière apparition d'un joueur de Parme ayant marqué lors de 3 matchs consécutifs en Serie A remonte à Dejan Kulusevski, qui l'avait réalisé en juillet 2020.