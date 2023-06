Laurent Blanc, la direction, l'avenir du club : Textor fait le point

Le propriétaire de l'OL s'est exprimé sur l'avenir du club, confirmant notamment Laurent Blanc au poste d'entraîneur.

A quoi ressemblera l'OL la saison prochaine ? Le nouveau propriétaire américain John Textor a entrepris de nombreux changements au sein du club, à l'image du départ de Jean-Michel Aulas.

Laurent Blanc conservé

Interrogé par L'Equipe, le patron a dévoilé ses plans pour retrouver l'Europe la saison prochaine, à commencer par garder Laurent Blanc : "Je ne change pas d'entraîneur facilement. J'ai été clair. Laurent a fait un gros boulot. Sur la seule deuxième partie de saison, nous sommes en haut du classement.

"Nous voulons lui donner plus de moyens pour la saison prochaine. Je veux que l'on renforce l'effectif avec des joueurs expérimentés et dotés d'une certaine ténacité. Avec cette volonté de gagner. Plus de joueurs comme Lacazette. Nous voulons des leaders. Le coach a raison."

Textor a également assuré qu'il ne comptait pas vendre de nombreux joueurs cet été : "Nous sommes en contact avec la DNCG. Les projections financières que leur avait données Jean-Michel (Aulas) prévoyaient 70 M€ de ventes. Je n'ai pas cette intention. Nous devons donc nous asseoir autour d'une table avec l'instance de contrôle. Je connais son président."

"C'est un échec de ne pas être en Ligue des champions"

Enfin, le propriétaire s'est également confié sur les pistes du prochain mercato et les ambitions qui en découleraient.

"Recruter un latéral droit expérimenté est une bonne idée. Un défenseur central supplémentaire serait bien. Je ne sais pas si nous aurons besoin de trois ou six joueurs. Nous en discuterons avec l'entraîneur", a-t-il affirmé.

"La raison pour laquelle nous ne ferons peut-être pas l'Europe la saison prochaine vient du début du Championnat. Nos mauvais résultats ont parfois été contre des équipes du bas de L1. Mon but est de gommer ces mauvaises performances contre des adversaires supposés plus faibles. D'augmenter notre constance. Si nous y parvenons, pourquoi ne pas viser les deux premières places. Lyon doit revenir en Ligue des champions. En termes d'organisation, c'est un échec de ne pas être en C1."