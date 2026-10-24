La joie de David Otorbi, jeune talent de Valence, de disputer son premier match comme titulaire sous la direction de l'entraîneur Aguirre s'est transformée en cauchemar, après qu'il a subi une grave blessure dans les premières minutes du derby face à Villarreal, l'obligeant à quitter le terrain sur une civière, en larmes et sous les applaudissements des supporters du stade de Mestalla.

Otorbi, âgé de 19 ans, avait reçu un accueil chaleureux de la part des supporters lors de l'annonce de la composition de départ, après être entré en jeu comme remplaçant lors des deux rencontres précédentes et avoir affiché un niveau remarquable, qui avait attiré l'attention sur lui comme l'un des talents montants les plus en vue de l'équipe.

Mais les débuts du jeune ailier n'ont pas duré longtemps, puisqu'il s'est effondré au sol après seulement 11 minutes de jeu, alors qu'il tentait de s'élancer dans les espaces libres, l'une de ses principales qualités sur le terrain, avant de porter la main à l'arrière de sa cuisse droite, en proie à une vive douleur.

Les inquiétudes se sont accrues lorsque le joueur s'est révélé incapable de se tenir debout ou de marcher normalement, contraignant le staff médical à l'évacuer hors du terrain sur une civière, le visage couvert et en larmes, dans une scène qui a provoqué le choc de ses coéquipiers et des supporters.

Les supporters de Valence ont pris conscience de la gravité du moment : ils ont scandé le nom du joueur et l'ont chaleureusement applaudi lors de sa sortie, dans une tentative de le soutenir après la blessure qui a brutalement interrompu sa première apparition comme titulaire.

La blessure d'Otorbi vient accroître les difficultés de Valence, qui a connu une série de blessures au cours du mois de septembre, lesquelles ont pesé sur ses choix tactiques.