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Le Barça a terminé le dernier mercato estival sans recruter le défenseur central gaucher que recherchait l'entraîneur Hans Flick.

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Le journal Sport a rapporté que le directeur sportif Deco avait étudié différentes options pour renforcer l'axe défensif, et l'un des noms qui s'est imposé avec force était Aymeric Laporte, la vedette de l'Athletic Bilbao.

Le défenseur international espagnol venait tout juste d'être sacré champion du monde avec la sélection espagnole, après avoir formé une charnière défensive particulièrement solide aux côtés de Pau Cubarsí.

Il possédait en outre plusieurs des qualités recherchées par le club catalan : l'expérience, la capacité à relancer le jeu depuis l'arrière et une bonne connaissance du championnat espagnol.

Mais sa situation rendait toute tentative de recrutement complexe. Laporte était en effet revenu à l'Athletic Bilbao en septembre 2025, après son expérience en Arabie saoudite, et il était lié au club par un contrat courant jusqu'en juin 2028. De plus, le club basque n'avait pas l'intention de se séparer de l'un de ses défenseurs les plus importants.

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L'opération s'est heurtée à un obstacle financier quasi insurmontable, car l'Athletic Bilbao n'envisageait pas de faciliter le départ de Laporte, allant même jusqu'à estimer sa valeur à environ 80 millions d'euros, un montant qui dépassait les capacités des plans du Barça pour recruter un joueur âgé de 32 ans.

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Plusieurs mois après le marché des transferts estival, Laporte a lui-même évoqué l'intérêt du Barça pour le recruter, lors d'un entretien accordé au journal La Vanguardia.

Le défenseur est revenu sur la manière dont il a vécu ces tractations, tout en laissant la porte ouverte à une possible arrivée au Camp Nou, bien qu'il soit également conscient que le temps qui passe pourrait ne pas jouer en sa faveur.

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Lorsque Laporte a été interrogé directement sur le fait de savoir si le Barça avait manifesté son intérêt pour le recruter l'été dernier, il n'a pas éludé la question.

Il a expliqué : « Peut-être étaient-ils intéressés, mais l'Athletic Bilbao ne voulait pas me laisser partir, c'est pourquoi la chose n'était pas possible. »

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Laporte ne considère pas non plus qu'une arrivée au Barça soit devenue une option totalement écartée, et lorsqu'on lui a demandé si ce dossier était définitivement clos, le défenseur a laissé la porte ouverte en déclarant : « Cela dépend de l'avenir, personne ne sait ce qui peut arriver. Il est vrai que le temps passe et que la chose devient plus difficile. »

Laporte a fêté ses 32 ans en mai dernier, et il est conscient que les possibilités qui s'offrent à lui de vivre un dernier grand transfert dans sa carrière sont devenues de plus en plus limitées.

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Parmi les autres sujets abordés par Laporte durant l'entretien figurait sa relation avec Pau Cubarsí. Les deux joueurs ont formé l'une des charnières défensives les plus remarquées de la Coupe du monde, et le défenseur de l'Athletic Bilbao a précisé que leur relation ne se limitait pas au terrain.

Il a même révélé que le jeune défenseur catalan le prenait pour modèle avant même de disputer son premier match avec l'équipe première du Barça, en déclarant : « Il m'a dit qu'il me suivait et me prenait pour exemple lorsqu'il était petit, avant même de disputer son premier match avec le Barça. »

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Il a poursuivi : « Dès le début, une relation particulière est née entre nous en dehors du terrain. Je l'ai aidé grâce à mon expérience, tandis que lui m'apporte la vitalité et les garanties qu'il est difficile de trouver chez un joueur aussi jeune. Il ne commet pas d'erreur, ce qui est rare pour un joueur de son âge. »

L'entretien a également été l'occasion d'évoquer un autre nom lié à l'actualité du Barça : Rodri. Laporte a joué aux côtés du milieu de terrain durant leur période à Manchester City, ainsi que sous les couleurs de la sélection espagnole, et il connaît donc parfaitement ses qualités et son importance dans le style de jeu.

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Il a dit de lui : « C'est un joueur pivot au milieu de terrain, c'est lui qui prend les commandes et qui dicte le rythme du jeu. J'ai tout gagné à ses côtés, et je ne peux rien dire de mauvais à son sujet. »

Il a également commenté l'arrivée de Rodri au Barça, affirmant que sa décision ne l'avait pas surpris, et il a ajouté : « Il est né ici, et le championnat anglais se caractérise par une grande intensité physique. Il est venu ici pour jouer le football que nous aimons, et surtout lui, celui qui exprime son identité liée au Barça. C'est le meilleur choix pour lui. »