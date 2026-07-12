Laporte attise la polémique : d’autres intérêts entrent en jeu dans le football

Aymeric Laporte est revenu sur l’un des choix majeurs de sa carrière : avoir opté pour la sélection espagnole plutôt que française, une décision qu’il n’a jamais regrettée.

Dans une interview accordée à l’émission « La Tribuna » sur Radio Marca, le défenseur de la sélection espagnole est revenu sur la polémique qui avait entouré sa naturalisation et a précisé qu’il n’avait jamais regretté d’avoir porté le maillot de l’équipe d’Espagne.

« Ce fut une période difficile pour moi », a-t-il admis, avant de clore le débat : « J’ai pris ma décision et je suis très heureux de l’avoir prise. »

Il a par ailleurs rappelé que d’autres joueurs avaient connu des parcours similaires sans susciter le même écho médiatique.

Il a précisé : « Les joueurs qui m’ont précédé dans cette expérience n’ont pas fait grand bruit. »

Il rappelle ainsi son passage en équipes de jeunes françaises, où il a côtoyé « 22 ou 23 joueurs » ayant, comme lui, fini par revêtir le maillot d’une autre sélection, sans que leurs situations ne bénéficient de la même couverture médiatique. sans susciter « le même écho ni la même résonance ».

Des préoccupations qui dépassent le cadre du terrain

Laporte a également évoqué ses performances avec la sélection espagnole et les critiques dont il a fait l’objet ces derniers mois.

Le défenseur a expliqué que le style de jeu de l’Espagne lui convenait : « C’est dans ce style de jeu que je me sens le plus à l’aise et que je donne le meilleur de moi-même. »

Il a toutefois surpris son monde en affirmant que certaines polémiques ne reposaient pas sur une interprétation purement sportive : « Il y a d’autres intérêts, bien sûr, dans le monde du football. Je le sais de source sûre. »

Le défenseur central a longuement développé cette idée, citant explicitement le marketing et la couverture médiatique.

Il a souligné : « Parfois, il est dans leur intérêt de mettre un joueur davantage en avant qu’un autre », avant de révéler une expérience personnelle avec un magazine sportif réputé : « Ils m’ont dit que je ne figurais pas dans leur équipe type parce que je n’avais pas fait don d’un maillot… Ce sont des détails qui montrent l’existence d’intérêts particuliers qui peuvent parfois vous nuire ou vous profiter. »

Hommage à Cristiano Ronaldo

Laporte a également adressé quelques mots à Cristiano Ronaldo, son ancien coéquipier en Arabie saoudite, après l’élimination du Portugal de la Coupe du monde.

Le défenseur central a reconnu : « C’était un joueur extrêmement important dans le monde du football, et c’est un peu dommage qu’il s’en aille », tout en soulignant que le seul objectif de l’Espagne était de continuer à progresser dans la Coupe du monde.

À la veille de la demi-finale face à la France, l’international espagnol a réaffirmé sa confiance : « Nous devons jouer notre jeu, car je pense que cela dépendra davantage de nous que d’eux. »

Il a conclu en affirmant que l’ambiance dans les vestiaires et le travail d’équipe sont des atouts qui rapprochent l’équipe un peu plus de la finale.