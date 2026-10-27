Le président du Barça, Joan Laporta, a quitté la capitale anglaise, Londres, avec un message de confiance en l'avenir du club catalan, après avoir défendu le mérite de Lamine Yamal à remporter le Ballon d'Or, assurant que le jeune joueur finira par décrocher la plus haute distinction individuelle du monde du football.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Laporta a également tenu à soutenir son équipe après la défaite face au Real Madrid, et a célébré les succès réalisés par le Barça lors d'une soirée marquée par des performances remarquables de l'équipe féminine.

Laporta a déclaré au sujet de Lamine Yamal : « Je suis convaincu qu'il remportera le Ballon d'Or, je ne sais pas quand, mais il le méritait. »

Le président du Barça a voulu souligner la valeur du parcours accompli par le joueur, qui n'a pas pu décrocher la grande récompense de la catégorie masculine, mais qui a été couronné du prix du meilleur jeune joueur du monde pour la troisième année consécutive.

Laporta a insisté sur la nécessité d'aborder le résultat du vote avec positivité, et d'en faire une source de motivation pour le jeune attaquant et ses coéquipiers, expliquant : « De mon point de vue, il en a fait assez pour remporter le Ballon d'Or, mais les votants en ont décidé ainsi, et il faut l'accepter avec esprit sportif. J'espère que cela sera un moteur pour lui sur le plan personnel, car je suis certain que ce sera le cas. Tous ses coéquipiers l'aideront à surmonter rapidement cette déception. »

Le président du Barça a tenu à rappeler l'ampleur de la performance accomplie par Lamine, après avoir obtenu le prix du meilleur jeune joueur du monde pour la troisième saison consécutive, déclarant : « Nous devons lui donner de l'amour et du soutien, car il le mérite. »

Il a ajouté, en soulignant le caractère exceptionnel du parcours du joueur : « C'est quelque chose d'unique, et Lamine l'a accompli depuis qu'il a seize ans, un exploit qui mérite d'être salué. Il mérite tout, et nous l'aiderons tous à être encore plus motivé pour remporter ce trophée l'année prochaine. »

Une confiance inébranlable après le Clasico

Laporta a également évoqué la défaite du Barça face au Real Madrid, appelant à l'aborder avec esprit sportif, sans perdre de vue les objectifs de l'équipe durant la saison en cours.

Le président du club catalan a défendu la capacité de son équipe à retrouver son équilibre, affirmant que ce faux pas devait être une occasion d'apprendre et de corriger les erreurs.

Il a poursuivi : « Il faut accepter la défaite avec esprit sportif, et qu'elle soit une source de motivation pour aller de l'avant, car nos ambitions cette saison n'ont pas changé. »

Le président du Barça a rappelé le bon début de saison de l'équipe, exprimant sa confiance dans la poursuite du travail selon la même approche, et ajoutant : « Nous avons très bien commencé la saison, et nous continuerons sur cette voie, j'en suis certain. »

Dans le même esprit, Laporta a annoncé son soutien à l'entraîneur Hansi Flick, soulignant que le technicien avait déjà analysé ce qui s'était passé, et a déclaré : « Cette défaite nous aidera à apprendre de nos erreurs et à améliorer les aspects que nous avons besoin de développer. La vérité, c'est que je reste fier de mes joueurs et de mon entraîneur, et les supporters du Barça peuvent se sentir rassurés. »