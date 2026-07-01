Laporta s'emporte : « Alvarez n'a pas parlé de Barcelone... et nous ne serons pas à la merci de l'Atlético »

Juan Laporta, président du FC Barcelone, a pris la défense de l'Argentin Julián Álvarez, attaquant de l'Atlético de Madrid, après les critiques émises par son club et ses supporters à la suite de ses récentes déclarations sur la Coupe du monde 2026.

L’attaquant avait déclaré, après la victoire 2-0 contre l’Autriche lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, vouloir quitter l’Atlético lors du prochain mercato estival pour accomplir son rêve.

Ses propos ont provoqué la colère de l’Atlético, qui a aussitôt annoncé son intention de le conserver la saison prochaine et de bloquer tout départ lors du mercato estival.

Interrogé par le quotidiencatalan Sport, Laporta a réagi : « Julián (Álvarez) n’a pas cité Barcelone, mais il a clairement laissé entendre qu’il voulait changer d’air. »

Il a ajouté : « (Alvarez) a toujours été dans le viseur du FC Barcelone, même avant son départ pour Manchester City, mais nous n’avions pas les moyens financiers de conclure l’affaire à l’époque. »

Il a poursuivi : « J’ai discuté avec l’Atlético de Madrid, Deco a fait une offre, et nous savons qu’il (Alvarez) souhaite venir. Avec tout le respect que nous leur devons, nous leur avons fait savoir qu’ils avaient reçu une offre, et ils nous ont répondu qu’ils ne souhaitaient pas vendre car ils n’avaient pas de remplaçant. »

Il a conclu : « Nous maintiendrons l’offre aussi longtemps que nous le jugerons opportun, mais nous ne nous laisserons pas dicter notre conduite par l’Atlético. Ils connaissent notre volonté : s’ils souhaitent conclure le transfert, tant mieux, mais l’offre n’est pas valable indéfiniment. »

Interrogé sur la plainte déposée par l’Atlético auprès des instances espagnole et internationale, il a botté en touche : « Je ne sais pas sur quoi ils fondent leur stratégie. Nous avons réalisé plusieurs transferts avec l’Atlético sans problème, mais celui-ci est plus sensible ; pourtant, notre offre est solide. »

À ce sujet, Laporta a déclaré : « Je ne sais pas sur quoi repose leur stratégie. Nous avons conclu de nombreux transferts avec l’Atlético sans aucun problème. Peut-être que celui-ci est plus délicat, mais l’offre est bonne. »

Il a conclu : « Nous maintenons un effort important avec une offre que nous conserverons tant que nous le jugerons opportun, et j’espère que l’Atlético de Madrid changera d’avis et l’acceptera. S’ils ne le font pas, nous verrons alors ce que nous ferons. »

Il a conclu : « Quant à saisir la FIFA et l’UEFA, je ne vois pas l’intérêt, mais certains semblent vouloir semer la zizanie. »