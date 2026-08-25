Laporta et Deco en réunion d'urgence : que se passe-t-il dans les coulisses du Barça ?

Joan Laporta, le président du Barça, s'est rendu tôt à la cité sportive du club ce mardi, où il a tenu à saluer Hansi Flick et les joueurs de l'équipe avant le début de l'entraînement, avant de tenir une réunion avec la direction sportive afin d'examiner les dossiers en suspens, à une semaine seulement de la fermeture du marché des transferts estival.

La visite de Laporta a coïncidé avec l'arrivée de Deco, le directeur sportif du Barça, à la cité sportive, lors d'une réunion qui intervient à un moment décisif pour le club, lequel a encore devant lui un certain nombre de dossiers qu'il cherche à régler avant la date limite de fermeture du marché, fixée au 1er septembre prochain.

Le dossier de l'avant-centre de métier figure en tête des priorités du Barça, la direction sportive estimant que l'équipe a besoin de renforcer ce poste après le départ de Robert Lewandowski. Elle travaille actuellement à l'étude de plusieurs noms, tout en devant accélérer les contacts avec les joueurs et leurs clubs pour connaître les transferts réalisables au cours de ces derniers jours.

Ce dossier fait l'objet d'une attention particulière de la part de Laporta et de Deco, les informations faisant état d'échanges continus entre eux au sujet de l'attaquant attendu et du reste des mouvements du club, avec des réunions répétées ces dernières semaines pour suivre les évolutions du marché des transferts.

Malgré le brio offensif du Barça en ce début de saison, la direction sportive continue de privilégier le recrutement d'un avant-centre spécialisé, plutôt que de s'appuyer entièrement sur des joueurs capables d'occuper ce poste en cas de besoin.

Les options disponibles au sein de l'équipe sont multiples, puisque Raphinha, Anthony Gordon et Hamza Abdelkarim peuvent évoluer au poste d'avant-centre, mais le Barça estime que le mieux pour chaque joueur est de rester au poste où il offre son plus haut niveau.

La polyvalence de Gordon a été l'un des facteurs qui ont poussé le Barça à s'intéresser à lui, l'Anglais pouvant jouer sur l'aile ou au poste d'avant-centre, ce qui offre à Flick une option supplémentaire dans la gestion des matchs.

Le travail du Barça au cours de cette dernière semaine ne se limite pas au dossier de l'attaquant, l'avenir d'Alejandro Baldé demeurant lui aussi ouvert, après que Manchester United a manifesté son intérêt pour le latéral espagnol. Le club anglais se dit actuellement prêt à envisager l'option d'un prêt, tandis que le Barça privilégie un transfert définitif.

En cas de départ de Baldé, le Barça pourrait se mobiliser pour renforcer sa défense en recrutant un défenseur central gaucher, ce qui ajouterait un nouveau dossier à la liste des tâches que la direction doit régler avant la fermeture du marché.

Les démarches de Laporta et de Deco sont intervenues après le début en fanfare de l'équipe, notamment à la suite de la large victoire contre Elche 5-0, un résultat qui a renforcé la satisfaction du président du club quant au lancement de la saison, mais qui n'a pas modifié la conviction de la direction sur la nécessité de renforcer le poste d'avant-centre.

Avec l'entrée dans les sept derniers jours du marché des transferts, le Barça se retrouve dans une course contre la montre pour régler le dossier de l'attaquant, l'avenir de Baldé et tout autre mouvement, tandis que Laporta et Deco poursuivent leur travail pour identifier les transferts possibles avant la fermeture de la fenêtre des transferts.