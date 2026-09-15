Juan Laporta, président du FC Barcelone, a vivement critiqué ce qu'il a qualifié de deux poids deux mesures dans le traitement des stades des clubs de Liga, affichant sa totale solidarité avec le Rayo Vallecano dans sa récente crise.

Les déclarations de Laporta sont intervenues à l'issue d'un dîner de travail qui l'a réuni avec le célèbre agent Jorge Mendes, ainsi qu'avec les deux membres de la commission sportive du club, Deco et Alejandro Echevarría.

Le Rayo Vallecano avait encaissé un coup douloureux après la décision de lui interdire d'accueillir des matchs dans son stade « Vallecas », l'enceinte ne répondant pas aux normes de santé et de sécurité requises pour les rencontres du championnat espagnol.

Cette décision surprise est tombée à seulement 16 jours du coup d'envoi de la nouvelle saison du championnat espagnol , marquant un revirement dramatique pour le club qui célébrait il y a quelques semaines encore sa qualification pour la finale d'une compétition européenne.

Laporta a exprimé sa grande satisfaction de voir le Rayo Vallecano retrouver son stade historique « Vallecas », adressant un message de soutien au président du club, Raúl Martín Presa.

Laporta a déclaré, dans des propos tranchants rapportés par le journal espagnol « AS » : « Le Rayo mérite de retrouver son stade. Il est inconcevable que l'on requalifie les terrains des uns, tandis que l'on interdit aux autres de jouer dans leur stade, alors même qu'ils disposent de toutes les autorisations nécessaires. »

Les propos du président du Barça sont interprétés comme une allusion directe aux obstacles auxquels son club a été confronté pour retrouver le stade « Spotify Camp Nou », bien qu'il remplisse toutes les conditions, alors même que d'autres clubs ont bénéficié de facilités pour reprogrammer leurs propres projets liés à leurs stades.