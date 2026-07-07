La semaine écoulée a été mouvementée au FC Barcelone : le club catalan a enchaîné les décisions majeures, preuve qu’il presse le pas pour remodeler l’effectif avant l’entame de la nouvelle saison.

Entre la vente de l’un des plus brillants produits de « La Masia », le départ imminent d’une nouvelle star, la décision de conserver l’un de ses défenseurs et la poursuite de la quête d’un attaquant de classe mondiale, le club catalan a tracé les contours de son nouveau projet sur le marché des transferts estivaux.

Barcelone a officialisé le départ d’Ansu Fati vers Monaco pour 11 millions d’euros, tout en conservant 30 % des droits sur une éventuelle revente future, selon des sources internes.

Outre l’apport financier lié à la cession d’un produit de « La Masia », le club allège aussi sa masse salariale et gagne ainsi une précieuse marge de manœuvre sur le marché des transferts.

Fati ne devrait pas être le seul à partir : le gardien allemand Marc-André ter Stegen est désormais considéré comme le principal candidat à un départ dans les prochains jours.

Selon The Athletic, Barcelone et l’Ajax auraient déjà trouvé un accord verbal pour un prêt d’une saison.

Michel, le nouvel entraîneur de l’Ajax, joue un rôle clé dans ce dossier, ayant déjà travaillé avec le gardien allemand de 34 ans lors de son prêt à Gérone la saison passée.

Selon des sources proches du joueur citées par « The Athletic », la finalisation de l’accord prendra encore quelques jours en raison de négociations en cours sur certaines clauses personnelles, Barcelone devant par ailleurs prendre en charge une large partie du salaire du gardien durant le prêt.

En revanche, le club catalan a sécurisé la présence du défenseur danois Andreas Christensen en prolongeant son contrat de deux ans, actant ainsi son maintien au sein de l’effectif.

Alvarez en pole… et Kane toujours dans les plans

Sur le front des transferts, le club catalan poursuit son travail pour recruter un nouvel attaquant capable de mener l’attaque après le départ de Robert Lewandowski vers le Chicago Fire américain.

L’Argentin Julián Álvarez demeure la priorité absolue de la direction, bien que le club soit conscient des difficultés sportives et financières liées à cette opération.

La direction barcelonaise, consciente qu’il est imprudent de se focaliser sur une seule cible, garde donc plusieurs plans de secours, dont l’Anglais Harry Kane, dont le profil séduit également.

En mars dernier, « The Athletic » révélait que Barcelone avait placé Alvarez et Kane en tête de sa short-list pour renforcer l’attaque, tandis que des sources internes au club qualifiaient les démarches concernant Kane, âgé de 32 ans, d’étape visant à sonder la position du joueur et la possibilité de le recruter à l’avenir.

Lors d’un événement organisé au Camp Nou la semaine dernière, le président Joan Laporta a confirmé l’intérêt du Barça pour Alvarez, précisant qu’une offre verbale avait été transmise à l’Atlético de Madrid, lequel l’a refusée, ne disposant pas encore de remplaçant adéquat.

« Notre offre est toujours valable, mais elle ne restera pas sur la table indéfiniment. L’Atlético de Madrid sait que nous avons une proposition en cours et, si l’occasion se présente de l’évoquer, nous en serons ravis », a-t-il ajouté.

Il a ajouté : « Si nous ne recrutons aucun autre joueur, cela ne posera pas de problème, car nous resterons compétitifs. Cela dit, renforcer l’équipe nous donnera davantage de puissance, surtout dans les compétitions où les petits détails jouent un rôle décisif. De plus, le recrutement d’Anthony Gordon nous a apporté des solutions supplémentaires à plusieurs postes que nous cherchions à renforcer. »

Combien Barcelone va-t-il débourser pour recruter Álvarez ?

Selon des sources internes, la première proposition atteignait environ 100 millions d’euros.

Selon « The Athletic », le Barça aurait toutefois revu sa copie la semaine dernière en portant l’offre à environ 130 millions d’euros, tout en excluant toute surenchère démesurée.

Si la piste Alvarez échoue, les autres options sont limitées : le Nigérian Victor Osimhen ne fait pas l’unanimité au sein des instances décisionnaires du FC Barcelone, même si son nom a été évoqué comme alternative.

Le club envisage aussi de renforcer sa défense, mais tout nouveau recrutement dans ce secteur est conditionné au départ d’un joueur déjà présent.

Qui est sur le point de partir ?

Le milieu de terrain Marc Casado figure parmi les candidats les plus sérieux à un départ, après une saison marquée par un temps de jeu très limité avec l’équipe première et sans perspective d’amélioration pour l’exercice à venir.

Le club espère en tirer environ 30 millions d’euros et des sources proches du joueur ont confié à « The Athletic » qu’il n’excluait pas l’hypothèse d’un départ vers la Saudi Pro League.

Le Suédois Ronnie Bardji pourrait également quitter le club avant la clôture du mercato. Bien que le jeune Suédois, âgé de 20 ans, ait affiché des performances prometteuses lors de sa première saison avec l’équipe, le club estime que sa progression nécessite un temps de jeu régulier. Barcelone reste donc à l’écoute des offres, tout en privilégiant un prêt afin de garantir la poursuite de sa progression.