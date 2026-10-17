Joan Laporta, le président du Barça, s'est livré à une attaque virulente contre le Real Madrid, accusant le club madrilène de vouloir tout détruire, y compris la Liga et le comité technique des arbitres.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Laporta a affirmé qu'il faisait confiance à Javier Tebas, le président de la Liga, pour faire face aux attaques du Real Madrid.

Le président du Barça a ajouté : "Je veux parler de ce qui nous préoccupe, et notre entraîneur en a déjà parlé : notre match actuel face au Real Betis. Je vous assure qu'il s'agit d'une grande équipe, l'une des plus en forme de la Liga, et qu'elle pratique un très bon football, au même titre que le Barça."

Et de poursuivre : "Quant au Clasico, il y aura un moment pour en parler, mais je veux souligner que nous avons la chance d'avoir Javier Tebas comme président de la Liga. Il possède l'expérience requise pour gérer ce genre de situations et fait preuve du discernement nécessaire pour répondre aux attaques que le Real Madrid lance contre la Liga. On a l'impression qu'ils veulent tout détruire, qu'ils veulent détruire la Liga et le comité technique des arbitres. Ils ne sont pas non plus satisfaits de la Fédération espagnole, rien ne leur convient."

Laporta a enchaîné : "Heureusement, le président de la Liga est conscient de la réalité de ce qui se passe. Il a mené de nombreuses batailles et acquis une grande expérience, ce qui lui permet de faire face à ces attaques indignes d'un club membre de la Liga. Le Real Madrid adopte en effet une position, ou une approche, qui consiste à attaquer en permanence tout ce qui est entrepris."

Au sujet de la rencontre face au Real Betis, Laporta a déclaré que le Barça disposait d'un groupe de joueurs motivés et dotés d'un immense talent, soulignant qu'il constatait que l'esprit d'équipe était érigé en priorité, et se disant confiant quant à la possibilité de s'imposer et de poursuivre cette série de victoires parfaite en ce début de saison.

Il a ajouté : "Nous jouons aujourd'hui contre le Real Betis, une grande équipe qui propose elle aussi un football de haut niveau. Ensuite, nous affronterons le Paris Saint-Germain à Paris, un match dont rêve le monde du football à l'étape actuelle que nous traversons. Puis nous conclurons la semaine par un match contre le Real Madrid sur notre terrain."

Et de conclure : "Nous espérons pouvoir gagner aujourd'hui et conserver l'écart, voire le creuser. Je pense que nous sommes face à une grande semaine et, pour les supporters du Barça, c'est une semaine qui mérite d'être vécue dans ses moindres détails et savourée."



