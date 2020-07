Lampard : "Chasser Liverpool et Manchester City sera un travail difficile"

L'entraîneur des Blues a disséqué la défaite 3-2 face aux Hammers et a révélé ce que son équipe devait faire pour égaler les meilleurs.

Frank Lampard a insisté sur le fait que avait beaucoup de travail à accomplir pour atteindre le niveau des champions de et après leur défaite lors du derby londonien à . Chelsea a subi une défaite surprise 3-2 contre les Hammers, qui s'est éloigné de trois points de la zone de relégation grâce à un but vainqueur d'Andriy Yarmolenko à la 89e minute au London Stadium.

Le but de l'égalisation de Willian sur coup-franc n'a pas suffi à Chelsea pour assurer au moins un point loin de ses bases - ce résultat mettant fin à la séquence de six matchs sans défaite du club dans toutes compétitions confondues. Chelsea reste quatrième du classement, avec seulement deux points d'avance sur et les Wolves, avec six matches à disputer et une qualification pour la dans le viseur.

Lorsqu'on lui a demandé s'il craignait que Chelsea ait un problème mental suite à leur irrégularité en 2019-2020, Frank Lampard a déclaré aux journalistes: "C'est quelque chose qui s'est produit plusieurs fois cette saison. Nous avons eu l'occasion de combler les écarts et de dépasser les équipes au-dessus en raison d'autres résultats ou de n'importe quelle situation. Mais nous ne l'avons pas fait et c'est un signe de notre situation. Nous savons que nous avons beaucoup de travail acharné à faire pour arriver là où nous voulons être et la raison pour laquelle nous poursuivons Liverpool et Man City c'est à cause de la régularité qui se développe avec le temps. C'est ce vers quoi nous devons travailler".

10 défaites en Premier League

"C'est évidemment frustrant, mais si nous sommes dans cette position, c'est comment vous rebondissez, comment vous allez de l'avant. Nous avons un match contre maintenant le week-end prochain et les matchs après pour essayer de continuer. Nous devons prendre conscience de notre position en termes de lutte pour les places en Ligue des champions et aller de l'avant", a ajouté le technicien anglais.

Alors que Chelsea - qui accueillera samedi Watford, menacé par la relégation, à Stamford Bridge - a perdu son 10e match de la saison, Christian Pulisic a été brillant contre West Ham. L'international américain a obtenu le penalty à la 42e minute que Willian a transformé avant d'obtenir le coup franc qui a également été transformé par son coéquipier brésilien à 18 minutes de la fin.

"Un grand côté positif", a déclaré Lampard. "Il joue vraiment bien, comme nous pouvons tous le voir. Lui et Willian aussi. Willian marque ses deux buts. Mais avec Christian, je pense que c'est plus tôt dans la saison à l'approche de Noël où il est revenu à son niveau. Ensuite, il s'est blessé et est sorti longtemps. C'est agréable de le revoir, frais et affamé, et de jouer avec la qualité qu'il a. C'est un jeune joueur avec beaucoup de talent".