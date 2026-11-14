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Spain Training & Press ConferenceGetty Images
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Lamine Yamal provoque une tempête en Espagne : « Le Barça fait ce qu'il veut »

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Le journaliste espagnol Pol Tenorio a suscité la polémique concernant la façon dont la Fédération espagnole de football traite le Barça, après que Lamine Yamal est resté dans le club catalan pour poursuivre sa convalescence d'une blessure au genou et a manqué le déplacement de la sélection à Prague.

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Tenorio a mis en relation cette situation avec la nature des liens entre le président du Barça, Joan Laporta, et le président de la Fédération, Rafael Louzán, estimant que le club jouit d'une large marge de liberté pour gérer ce type de cas.

Les déclarations de Tenorio sont intervenues lors de sa participation à l'émission « La Tribu » sur « Radio Marca », où il a abordé la position du Barça vis-à-vis de la Fédération espagnole, dans un contexte où un grand nombre de joueurs du club figurent dans les rangs de la sélection.

Il a affirmé que cette situation confère un avantage au Barça, soulignant que la relation entre Laporta et Louzán est « excellente », avant de résumer son évaluation du degré de liberté dont jouit le club par ces mots : « Ils font ce qui leur plaît ».

Le débat est parti du cas de Lamine Yamal, qui a terminé le match du Barça face à l'Atlético de Madrid en souffrant de douleurs au genou droit.

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Après que le joueur a passé des examens médicaux, la Fédération espagnole de football a annoncé son maintien au Barça pour poursuivre sa convalescence, au lieu de voyager avec la délégation de la sélection vers la capitale tchèque, Prague, pour y disputer la rencontre contre la République tchèque.

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La sélection espagnole avait battu la République tchèque deux buts à zéro, lors du match auquel Yamal n'avait pas pris part, aux côtés de Mikel Oyarzabal, l'attaquant de la Real Sociedad.

Après la rencontre, le sélectionneur Luis de la Fuente a évoqué les deux joueurs, expliquant qu'ils rejoindraient le groupe en vue du prochain match contre l'Angleterre, prévu au stade Metropolitano.

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Concernant Oyarzabal, la Fédération espagnole avait annoncé précédemment le report de son intégration à la sélection en raison de sa grippe, et sa non-participation au voyage de la délégation vers Prague.

Mais de la Fuente a apporté une explication différente après la victoire contre la République tchèque, affirmant que le joueur avait manqué le déplacement en raison de la naissance de son enfant, assurant qu'il rejoindrait le groupe aux côtés de Yamal en vue de l'affrontement contre l'Angleterre.

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Au cours de ce même débat, Tenorio est passé à l'évocation du Real Madrid, citant le cas du Français Kylian Mbappé, qui a rejoint la sélection en souffrant de douleurs aux tendons du genou.

Il a affirmé que les clubs exercent des pressions sur leurs joueurs afin d'éviter qu'ils ne fournissent un effort maximal avec leurs sélections, ajoutant que les joueurs répondent souvent à ces demandes, en référence à l'influence des positions des clubs sur les participations internationales de leurs joueurs.

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En revanche, Mbappé est resté avec la sélection française, après que Zinédine a décidé de le ménager lors de la rencontre contre l'Italie en raison de douleurs aux tendons du genou, tout en espérant que le joueur serait prêt pour le match contre la Turquie.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

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