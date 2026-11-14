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Le journaliste espagnol Pol Tenorio a suscité la polémique concernant la façon dont la Fédération espagnole de football traite le Barça, après que Lamine Yamal est resté dans le club catalan pour poursuivre sa convalescence d'une blessure au genou et a manqué le déplacement de la sélection à Prague.

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Tenorio a mis en relation cette situation avec la nature des liens entre le président du Barça, Joan Laporta, et le président de la Fédération, Rafael Louzán, estimant que le club jouit d'une large marge de liberté pour gérer ce type de cas.

Les déclarations de Tenorio sont intervenues lors de sa participation à l'émission « La Tribu » sur « Radio Marca », où il a abordé la position du Barça vis-à-vis de la Fédération espagnole, dans un contexte où un grand nombre de joueurs du club figurent dans les rangs de la sélection.

Il a affirmé que cette situation confère un avantage au Barça, soulignant que la relation entre Laporta et Louzán est « excellente », avant de résumer son évaluation du degré de liberté dont jouit le club par ces mots : « Ils font ce qui leur plaît ».

Le débat est parti du cas de Lamine Yamal, qui a terminé le match du Barça face à l'Atlético de Madrid en souffrant de douleurs au genou droit.

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Après que le joueur a passé des examens médicaux, la Fédération espagnole de football a annoncé son maintien au Barça pour poursuivre sa convalescence, au lieu de voyager avec la délégation de la sélection vers la capitale tchèque, Prague, pour y disputer la rencontre contre la République tchèque.

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La sélection espagnole avait battu la République tchèque deux buts à zéro, lors du match auquel Yamal n'avait pas pris part, aux côtés de Mikel Oyarzabal, l'attaquant de la Real Sociedad.

Après la rencontre, le sélectionneur Luis de la Fuente a évoqué les deux joueurs, expliquant qu'ils rejoindraient le groupe en vue du prochain match contre l'Angleterre, prévu au stade Metropolitano.

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Concernant Oyarzabal, la Fédération espagnole avait annoncé précédemment le report de son intégration à la sélection en raison de sa grippe, et sa non-participation au voyage de la délégation vers Prague.

Mais de la Fuente a apporté une explication différente après la victoire contre la République tchèque, affirmant que le joueur avait manqué le déplacement en raison de la naissance de son enfant, assurant qu'il rejoindrait le groupe aux côtés de Yamal en vue de l'affrontement contre l'Angleterre.

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Au cours de ce même débat, Tenorio est passé à l'évocation du Real Madrid, citant le cas du Français Kylian Mbappé, qui a rejoint la sélection en souffrant de douleurs aux tendons du genou.

Il a affirmé que les clubs exercent des pressions sur leurs joueurs afin d'éviter qu'ils ne fournissent un effort maximal avec leurs sélections, ajoutant que les joueurs répondent souvent à ces demandes, en référence à l'influence des positions des clubs sur les participations internationales de leurs joueurs.

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En revanche, Mbappé est resté avec la sélection française, après que Zinédine a décidé de le ménager lors de la rencontre contre l'Italie en raison de douleurs aux tendons du genou, tout en espérant que le joueur serait prêt pour le match contre la Turquie.