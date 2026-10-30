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Oliver Maywurm
Traduit par

Lamine Yamal et Kylian Mbappé même pas dans le top 10, Pacho et Cucurella devant Harry Kane ! Un vote absurde pour le Ballon d’Or dévoilé

L. Yamal
H. Kane
Kylian Mbappé

Le journaliste grec habilité à voter pour le Ballon d’Or s’est fait remarquer avec un top 10 plutôt insolite.

Comme l’a révélé L’Équipe vendredi soir, Kylian Mbappé (Real Madrid), deuxième du classement général, et Lamine Yamal (FC Barcelone), troisième, ne figuraient même pas parmi les dix premiers du classement de Manos Staramopoulos.

Mbappé et Yamal n’ont donc reçu aucun point de la Grèce. Une situation particulièrement frustrante pour Mbappé, qui n’a terminé qu’à 28 points du tout nouveau lauréat du Ballon d’Or, Harry Kane.

Le journaliste grec habilité à voter n’a d’ailleurs placé le buteur du Bayern Munich qu’au septième rang. De manière assez surprenante, il a notamment classé le défenseur du PSG Willian Pacho (troisième) et le latéral gauche du Real Madrid Marc Cucurella (quatrième) devant Kane, mais aussi devant Mbappé et Yamal.

Ballon d’Or : le journaliste ukrainien ne place pas non plus Mbappé dans le top 10

Le jury du Ballon d’Or est composé de 100 journalistes, à raison d’un représentant pour chacun des 100 pays les mieux classés au classement mondial de la FIFA. Chaque journaliste établit son top 10 personnel parmi les 30 joueurs nommés, auxquels sont attribués de 15 points pour la première place à un point pour la dixième.

Real Madrid C.F. v RB Leipzig - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Le journaliste ukrainien a lui aussi livré un top 10 surprenant. Igor Linnyk n’a placé Kane qu’au neuvième rang et Yamal à la septième place. Mbappé était, là encore, totalement absent des dix premiers et n’a reçu aucun point. Le journaliste ukrainien a, par exemple, placé la pépite défensive du FC Barcelone Pau Cubarsi au deuxième rang.

Kane a reçu le Ballon d’Or lundi soir, lors de la cérémonie à Londres. Derrière Mbappé et Yamal, Rodri (FC Barcelone) a terminé quatrième, tandis que Lionel Messi (Inter Miami), huit fois lauréat, a encore décroché la cinquième place grâce à ses grandes performances avec l’Argentine lors de la Coupe du monde l’été dernier.

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