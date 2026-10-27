Lamine Yamal entre dans l'histoire au Ballon d'Or

Lamine Yamal, la star du FC Barcelone, a continué d'écrire l'histoire du football mondial, devenant le premier joueur à terminer trois éditions consécutives du Ballon d'Or dans le top 10 avant d'atteindre l'âge de 20 ans, en se classant huitième en 2024, deuxième en 2025 et troisième lors de l'édition 2026.

Le journal espagnol « Mundo Deportivo » a indiqué que Yamal, âgé de 19 ans, s'est rapidement imposé parmi les plus grandes stars du football mondial, grâce à son talent et à sa personnalité de compétiteur, réalisant en quelques années des accomplissements collectifs et individuels que de nombreux joueurs mettent une carrière entière à atteindre, tandis que Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a exprimé sa confiance en sa capacité à remporter le Ballon d'Or à l'avenir.

De la huitième place à la deuxième place

Yamal a entamé sa présence remarquée dans la course au Ballon d'Or en 2024, lorsqu'il a occupé la huitième place à l'âge de 17 ans, lors de l'édition sacrée par l'Espagnol Rodri, devançant le Brésilien Vinicius Junior et l'Anglais Jude Bellingham.

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Cela est survenu après une saison durant laquelle Yamal a disputé 50 matches officiels avec le FC Barcelone, inscrivant 7 buts, et a également joué un rôle marquant dans le sacre de l'équipe d'Espagne lors du Championnat d'Europe des nations 2024, que la sélection a conclu par une victoire sur l'Angleterre en finale.

La jeune star a reçu la même année le trophée « Kopa » du meilleur jeune joueur.

En 2025, Yamal a bondi à la deuxième place au classement du Ballon d'Or, derrière le Français Ousmane Dembélé, après avoir livré une saison exceptionnelle sous la houlette de l'entraîneur allemand Hansi Flick, au cours de laquelle il a disputé 55 matches officiels, inscrivant 18 buts et en délivrant 21 passes décisives.

Yamal a contribué au sacre du FC Barcelone avec un triplé national, comprenant le championnat d'Espagne, la Coupe du Roi d'Espagne et la Supercoupe d'Espagne, et a également été l'un des éléments les plus en vue de l'équipe lors de son parcours en Ligue des champions, qui s'est arrêté au stade des demi-finales face à l'Inter Milan.

Il a conservé le trophée « Kopa » pour la deuxième fois consécutive, confirmant ainsi son statut parmi les plus grands talents montants du monde.

La troisième place renforce son record historique

Lors de l'édition 2026, Yamal a occupé la troisième place derrière l'Anglais Harry Kane et le Français Kylian Mbappé, réalisant un exploit inédit en figurant dans le top 10 lors de trois éditions consécutives avant d'atteindre l'âge de 20 ans, en plus de monter sur le podium lors des deux dernières éditions.

Cette progression est survenue après la saison 2025-2026, au cours de laquelle il a inscrit 24 buts et délivré 18 passes décisives dans les différentes compétitions, contribuant au sacre du FC Barcelone en championnat d'Espagne et en Supercoupe d'Espagne, tout en continuant de jouer un rôle central dans la ligne offensive de l'équipe.

Sur le plan international, Yamal a ajouté le titre de la Coupe du monde 2026 avec l'équipe d'Espagne à son palmarès, après avoir déjà été sacré au Championnat d'Europe des nations 2024.

Il a également reçu le trophée du meilleur jeune talent lors de la cérémonie du Ballon d'Or 2026, après avoir remporté le trophée « Kopa » lors des éditions 2024 et 2025.

Avec ces chiffres et ces accomplissements, Yamal continue d'asseoir son statut parmi les stars de premier plan au niveau mondial, après avoir conjugué les titres collectifs et une présence continue dans la course au Ballon d'Or, bien qu'il n'ait pas encore dépassé l'âge de 19 ans.