Philipp Lahm, l’ancien capitaine de la Mannschaft, estime indispensable de modifier le onze de départ allemand lors de la Coupe du monde 2026. Il préconise de remplacer Alexander Pavlović, jugé trop imprécis, par Joshua Kimmich au milieu de terrain.

Dans une interview accordée au magazine allemand « Kicker », Lahm a déclaré : « Le milieu de terrain a été particulièrement instable… Alexander Pavlovic ne m’a pas vraiment convaincu lors de ce tournoi. J’ai remarqué un nombre impressionnant de pertes de balle dans des situations simples. De plus, il ne se positionne pas aux meilleurs endroits sur le terrain. »

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Il a poursuivi : « C’est pourquoi je pense que Joshua Kimmich doit jouer au milieu de terrain. Il évolue à ce poste au plus haut niveau depuis une dizaine d’années, que ce soit en sélection ou au Bayern Munich… Il apportera davantage de stabilité à l’équipe, et son potentiel s’exprimera davantage. Il peut aider la défense, tout en contribuant à l’attaque grâce à ses longues passes. »

L’ancien arrière droit du Bayern Munich a ajouté : « Felix Nmecha est actuellement le choix le plus pertinent aux côtés de Kimmich. C’est pourquoi Pavlovic doit être écarté du onze de départ. »

L’ancien latéral droit a conclu : « Je ferais jouer Valdemar Anton en tant qu’arrière droit et Kimmich au milieu. Utiliser Kimmich comme arrière ne met pas en valeur son potentiel. Son leadership et ses qualités sont indispensables au milieu de terrain. »

L’Allemagne, déjà qualifiée pour les seizièmes de finale, a conclu la phase de groupes par une défaite 2-1 face à l’Équateur et défiera le Paraguay lundi soir.