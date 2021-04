L’Allemand Brych arbitrera PSG - Manchester City

L’Allemand Felix Brych sera au sifflet, mercredi lors du match du PSG contre Manchester City en demi-finale de la Ligue des Champions.

L’identité des arbitres pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions qui mettra aux prises mercredi le PSG à Manchester City a été révélée. C’est un quatuor allemand qui sera en charge de cette rencontre, mené par l’expérimenté Felix Brich.

Il a un meilleur bilan avec le PSG qu’avec City

Agé de 45 ans, Brych est considéré comme l’un des meilleurs arbitres du circuit. Et il a déjà arbitré à quatre reprises le PSG durant sa carrière. Le bilan est de deux victoires pour Paris, un nul et une défaite.

A noter que Brych n’avait plus été au sifflet lors d’un match des Parisiens depuis 2018 et la dernière fois où il a officié ça n’a pas laissé un excellent souvenir à Marquinhos et ses coéquipiers. Ils s’étaient inclinés face au Real en 8es de finale retour de la Ligue des Champions.

Lors des matches face à Manchester City, l’Allemand affiche cinq présences (deux victoires et trois nuls), dont l’année dernière à l’occasion du 8e victorieux contre le Real Madrid.

Cette saison, Brych était notamment en vue lors du quart de finale entre le Real Madrid et Liverpool.

Brych sera épaulé ce mercredi par ses compatriotes Mark Borsch et Stefan Lupp, avec Daniel Siebert en tant que quatrième arbitre. Marco Fritz sera lui chargé du VAR et Bastian Dankert de l'assistance vidéo.