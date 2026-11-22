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L’entraîneur de Côme, Cesc Fabregas, a appelé la sélection argentine à retirer le numéro 10 emblématique de Lionel Messi afin de préserver Nico Paz d’attentes injustes. Le technicien espagnol estime que le jeune meneur de jeu doit pouvoir progresser sans porter le poids écrasant de la succession de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand joueur de l’histoire.

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Protéger la prochaine génération

L’ascension de Paz a suscité un vif débat sur l’avenir du célèbre numéro 10 de l’Albiceleste . Alors que Messi finira par quitter la scène internationale, beaucoup voient en la pépite de Côme son successeur naturel . Fabregas s’oppose toutefois fermement à cette idée : selon lui, ce numéro devrait être retiré définitivement, par respect pour Messi et pour préserver le bien-être mental de son jeune joueur. Il estime qu’imposer un tel héritage à un joueur encore en développement pourrait nuire à sa progression sur le long terme.

Fabregas tient à ce que l’attention portée au joueur de 20 ans, convaincant en Serie A depuis son départ du Real Madrid, reste supportable. Ses propos traduisent sa volonté d’éviter l’étiquette de « nouveau Messi », qui a freiné de nombreux jeunes talents par le passé. « Laissez-le tranquille. Le numéro 10 est à Messi, un point c’est tout. Il faut le retirer », a affirmé avec force l’ancien milieu d’Arsenal et du FC Barcelone, cité par TUTTOmercatoWEB.

Gérer la fatigue liée aux sélections

Au-delà de la portée symbolique du maillot, Fabregas a également évoqué les conséquences physiques des rassemblements internationaux pour son effectif. Il a souligné que, si représenter son pays constitue une étape importante dans la carrière d’un joueur, son retour en club doit être géré avec soin. L’entraîneur de Côme a rappelé les difficultés physiques rencontrées par Paz après sa première convocation avec l’Argentine : il avait semblé fatigué lors d’un match de championnat disputé ensuite contre Parme.

« Oui, c’est bénéfique pour eux d’y aller. Lucas [Da Cunha] n’est pas si jeune, il a 25 ans, mais il a progressé très vite. Au début, on a un peu de mal. Je me souviens de la première fois que Nico est parti en sélection. Il est revenu et, contre Parme, il était épuisé, il marchait sur le terrain alors qu’il avait marqué. On voyait bien qu’il n’était pas lui-même. Maintenant, ils se gèrent mieux », a déclaré Fabregas.

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L’intégration des joueurs en pleine ascension

L’entraîneur a également abordé les progrès de Da Cunha et la charge de travail d’autres membres de l’effectif, comme Perrone. L’ascension rapide de Da Cunha a surpris jusqu’à son entraîneur, le joueur ayant récemment reçu les éloges de légendes françaises. Fabregas doit gérer les retours de joueurs venus de différentes régions du monde, chacun avec un niveau de forme et un état émotionnel distincts après son passage en sélection.

« Je ne m’attendais pas à ce que Lucas joue autant. Pour lui, tout est nouveau. Zidane dit cela de toi, tu es le numéro 6 de la France. Maintenant, heureusement, tu as joué dimanche et tu as pu te reposer. Perrone a délivré 2 passes décisives, a joué 90 minutes pour la première fois et il revient : c’est une première. Ce sont des situations que nous devons connaître et gérer », a ajouté l’entraîneur.

Les perspectives de Côme

Alors que Côme se prépare à ses prochains défis en Serie A, l’objectif reste de poursuivre le développement de son noyau de jeunes joueurs. Le club a beaucoup investi dans les joueurs doués techniquement, et Fabregas est chargé de transformer les qualités individuelles en résultats collectifs. Si la comparaison avec Messi semble inévitable pour un joueur du profil de Paz, le club fait tout son possible pour l’aider à garder les pieds sur terre et à rester concentré sur ses objectifs immédiats. Fabregas privilégie avant tout la dimension humaine de son rôle d’entraîneur, conscient que même les joueurs les plus talentueux peuvent être déstabilisés par la pression extérieure.