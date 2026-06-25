La zone interdite d’Ancelotti… Vinícius s’apprête à prendre d’assaut le fief de Cristiano et Benzema

Tous les entraîneurs ne savent pas façonner des buteurs, mais Carlo Ancelotti fait figure d’exception. D’un calme olympien sur le banc, il a toujours su libérer des monstres offensifs qui ont déchiré les filets en Europe et dans le monde entier, gravant ainsi leurs noms en lettres d’or dans l’histoire du football. Un seul classement suffit pour comprendre la méthode du « Vieux Italien » : transformer un avant-centre en véritable légende.

D’après les données du site français « Stats Foot », Filippo Inzaghi caracole en tête avec 161 buts. Associé au Milan AC durant les années 2001-2009, le « renard italien » a transformé chaque surface de réparation en terrain de chasse.

Juste derrière lui se classe Karim Benzema avec 121 buts. Sous l’ère Ancelotti au Real Madrid, il a mué d’attaquant de soutien en machine à marquer redoutable, avant de couronner sa carrière d’un Ballon d’Or.

À la troisième place, on retrouve « El Don » Cristiano Ronaldo avec 112 buts, un total d’autant plus impressionnant que leur collaboration au Bernabéu n’a duré que deux saisons. Vient ensuite le buteur ukrainien Andriy Shevchenko, auteur de 103 buts et pilier du Milan d’or, suivi du « garçon en or » Kaká, qui a inscrit 95 buts ; ce magicien du milieu marquait comme un véritable avant-centre sans toutefois franchir la barre des 100 buts sous les ordres du « Vieux ».

Mais la véritable révélation de ce classement, c’est Vinícius Júnior ; l’ailier brésilien, déjà auteur de 96 buts à seulement 26 ans, vient de dépasser Kaka et se rapproche à grands pas de la barre des 100, au point de pouvoir un jour menacer le trône d’Inzaghi si son rythme de feu se maintient sous la houlette de son mentor italien.

Sous le maillot auriverde, le « faiseur de rois » a également laissé son empreinte : bien servi par Ancelotti, Vinícius a transformé deux actions en or contre Haïti, propulsant la Seleção vers une large victoire lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le premier, suite à un appel judicieux entre les défenseurs et une finition tranquille ; le second, après une chevauchée solitaire où il a effacé d’un seul trait l’ensemble de l’arrière-garde haïtienne. Ce doublé confirme que Vinícius n’est plus seulement un ailier vif, mais un véritable roi de la surface, digne des grands attaquants façonnés par Ancelotti.

Classement des meilleurs buteurs de l’histoire sous la direction d’Ancelotti :

Filippo Inzaghi – 161 buts

Karim Benzema - 121 buts

Cristiano Ronaldo - 112 buts

Andriy Shevchenko - 103 buts

Vinicius Junior – 96 buts

Kaká – 95 buts.

De Filippo Inzaghi à Vinicius Junior, l’entraîneur italien Carlo Ancelotti se révèle non seulement un stratège, mais un véritable « meneur » capable de façonner des rois de la surface de réparation. Il l’a démontré à la Juventus, au Milan AC, à Chelsea, au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, au Bayern Munich, à Naples, à Everton et, aujourd’hui, avec la sélection brésilienne.