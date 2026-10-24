La visite « secrète » de Flick à Mourinho à Madrid

L'histoire entre Hansi Flick et José Mourinho n'a pas commencé avec l'approche de leur nouvelle confrontation dans l'ambiance d'un Clasico : ses racines remontent à plusieurs années, à l'époque où l'entraîneur allemand était l'adjoint de Joachim Löw en sélection allemande et qu'il s'était rendu à Madrid, la capitale espagnole, où il avait rencontré le technicien portugais à une occasion qui lui avait laissé une impression positive dont il se souvient encore aujourd'hui.

Avant la rencontre tant attendue, Flick a révélé les détails de sa précédente rencontre avec Mourinho, affirmant la grande estime qu'il lui porte et soulignant que de nombreux joueurs allemands ayant travaillé avec l'entraîneur portugais en ont parlé avec admiration, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Mundo Deportivo ».

L'entraîneur du Barça a déclaré lors de la conférence de presse qui a précédé le Clasico : « Je lui ai rendu visite, et chaque joueur allemand qui l'a côtoyé lui a adressé de grands éloges. C'est un collègue formidable et un compagnon remarquable, et j'ai pour lui un immense respect. »

Cette visite remonte à la saison 2011-2012, lorsque Mourinho dirigeait le Real Madrid, qui comptait alors dans ses rangs deux des joueurs les plus en vue de la sélection allemande : Mesut Özil et Sami Khedira.

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Durant cette période, Löw s'est rendu dans la capitale espagnole à plusieurs reprises, dans le cadre du suivi des joueurs de la sélection allemande évoluant à l'étranger, et pour observer également le niveau de plusieurs des plus grandes stars du football européen.

Fin 2011, Löw a assisté au Clasico qui a opposé le Real Madrid au Barcelone au stade Santiago Bernabéu, et qui s'est soldé par une victoire de l'équipe catalane sur le score de 3-1.

Quelques mois plus tard, l'entraîneur allemand est revenu à Madrid, mais cette fois accompagné de son adjoint Hansi Flick, pour suivre le match de l'Olympique Lyonnais et profiter de l'occasion de rencontrer Mourinho et de discuter avec lui de la progression d'Özil et Khedira au sein de l'équipe madrilène.

À l'issue du match qui a vu le Real Madrid éliminer le club français des quarts de finale de la Ligue des champions, Löw a évoqué ses impressions concernant les deux joueurs allemands, soulignant que leur transfert au club espagnol avait représenté une étape importante dans leur parcours.

Löw a déclaré : « Nous étions à Madrid, nous avons regardé le match de l'Olympique Lyonnais et nous avons parlé avec Mourinho, qui s'est montré très admiratif envers Özil et Khedira. Tous deux ont franchi un grand pas en rejoignant le Real Madrid, et c'était la bonne décision pour eux. »

L'entraîneur allemand a ajouté, en louant les qualités d'Özil : « Il a toujours été un joueur brillant balle au pied, et il affiche désormais aussi des progrès notables dans ses déplacements sans ballon. »

Cette visite n'était pas seulement l'occasion de rencontrer Mourinho ou de s'assurer de la forme des joueurs de la sélection allemande : elle s'inscrivait aussi dans le cadre de la préparation de l'Allemagne aux échéances internationales à venir, au premier rang desquelles l'Euro 2012, dont cette période n'était séparée que de quelques mois.

Selon ce que rapportaient les médias locaux à l'époque, ces déplacements ont offert au staff technique allemand l'occasion de suivre ses joueurs de près, mais aussi d'étudier le rendement de plusieurs adversaires potentiels et de se familiariser avec les différents styles de jeu adoptés par les grands clubs européens.

Pour Flick, ces expériences ont représenté une occasion d'acquérir davantage de connaissances techniques et tactiques, notamment face aux défis rencontrés par la sélection allemande contre les équipes qui préfèrent se replier dans leurs zones défensives et s'appuyer sur les contre-attaques.

Dans ce contexte, Flick avait alors déclaré : « De nos jours, la plupart des adversaires ont recours à la défense et attendent les contre-attaques, ce qui signifie que nous devons trouver de nouvelles solutions. »

La sélection allemande avait été éliminée en demi-finale de la Coupe du monde 2010 par l'Espagne, avant que ses espoirs de jouer les titres ne renaissent lors de l'Euro 2012, mais elle s'est de nouveau heurtée à la sélection italienne, qui l'a éliminée en demi-finale après que Mario Balotelli eut inscrit les deux buts de la victoire.

Le moment tant attendu est arrivé en 2014, lorsque la sélection allemande a été sacrée championne du monde au Brésil, après sa victoire sur l'Argentine sur le score d'un but à zéro en finale, décrochant ainsi le quatrième titre mondial de son histoire.

Entre ces différentes étapes, la visite à Madrid est restée l'un des souvenirs que Flick évoque avec positivité lorsqu'il parle de Mourinho, qui jouit de son respect malgré la différence de leurs trajectoires d'entraîneurs et la diversité des expériences vécues par chacun au cours des années suivantes.

Sur le terrain, en revanche, les deux entraîneurs ne se sont affrontés qu'une seule fois auparavant, en décembre 2019, lorsque Flick dirigeait le Bayern Munich tandis que Mourinho était à la tête de Tottenham, en Angleterre. Le match, disputé en phase de groupes de la Ligue des champions, s'est soldé par une victoire de l'équipe allemande sur le score de 3-1, une rencontre qui a offert à Flick l'avantage sur son homologue portugais.

Aujourd'hui, des années après cette rencontre, l'histoire se renouvelle avec l'approche d'une nouvelle confrontation entre les deux entraîneurs, mais cette fois dans l'ambiance d'un Clasico, où l'enjeu du match dépasse la simple lutte pour les points pour se transformer en un nouveau test pour deux entraîneurs qu'unissent de vieux souvenirs et un respect mutuel.

Entre la visite à Madrid qui remonte à plus d'une décennie et la confrontation qui les a réunis en Ligue des champions, Flick et Mourinho s'apprêtent à écrire un nouveau chapitre de leur histoire, dans une rencontre où les supporters guettent les idées tactiques que chacun proposera, dans une ambiance qui ne connaît que les petits détails et la capacité à trancher les grands rendez-vous.



