Lamine Yamal, la star du Barça, s'est de nouveau retrouvé au cœur de la polémique sur les réseaux sociaux, mais cette fois sans avoir besoin d'écrire un long message.

Yamal a publié une photo en noir et blanc dans ses stories Instagram, sur laquelle on le voit enlacer Pedri et Eric Garcia, en se contentant de l'accompagner du mot « Mamba » et d'un émoji représentant un serpent.

Le journal Sport écrit : « À première vue, l'image semble n'être qu'un cliché de plus illustrant la complicité entre les joueurs du club catalan dans le vestiaire, mais le message porte un sens bien plus profond. »

Et le quotidien poursuit : « Pedri porte en effet le maillot numéro 8, tandis qu'Eric Garcia porte le numéro 24, les deux numéros que Kobe Bryant a portés durant sa carrière avec les Los Angeles Lakers. »

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À cela s'ajoute que les maillots du deuxième ensemble de Barcelone arborent le logo de Kobe Bryant à la place du logo traditionnel de la marque Nike.

Le mot « Mamba » renvoie directement au célèbre surnom donné à Kobe Bryant, « le serpent noir », l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du championnat américain de basket-ball professionnel.

La légende des Los Angeles Lakers a évolué avec le maillot numéro 8 entre 1996 et 2006, avant de porter le numéro 24 entre 2006 et 2016, année où il a mis un terme à sa carrière de basketteur. Le club a finalement décidé de retirer les deux numéros en son honneur, une démarche exceptionnelle dans la ligue.

Bryant est décédé en janvier 2020 dans le crash d'un hélicoptère, mais son statut et son héritage, ainsi que sa fameuse philosophie du « Mamba Mentality », continuent d'inspirer les sportifs dans de nombreuses disciplines.

L'image publiée par Lamine Yamal est tirée d'une publication du compte @dahood.original, l'agence de marketing qui gère son image.

Dans cette même publication, l'agence a inséré une image générée par intelligence artificielle réunissant deux périodes différentes de la carrière de Kobe Bryant : celle où il portait le maillot numéro 8 et celle où il portait le numéro 24. On y voit le joueur, dans ses deux versions, s'enlacer sur un terrain de basket-ball, comme s'il s'agissait de deux joueurs distincts.